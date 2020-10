Dresden

Der Fußgängerüberweg über den Dr.-Külz-Ring ist ein guter Gradmesser dafür, was in der Dresdner Altstadt los ist. In der Vorweihnachtszeit wälzen sich dort Fußgängermassen bei grünem Ampellicht über die Straße, in der Ferienzeit mischen sich tagsüber viele Minderjährige unter die Passanten und wenn die Mehrzahl der an der Fußgängerampel Wartenden Tschechisch spricht, dann muss wohl wieder Feiertag sein im Nachbarland. So war das zumindest in den Zeiten, in denen die Coronapandemie die Landeshauptstadt nicht fest in ihrem Griff hatte.

Doch auch bei dunkelroter Corona-Ampel taugt die Fußgängerfurt als Gradmesser: Auf einen Blick lässt sich erkennen, wie viele Menschen sich an die seit Dienstag geltende Pflicht halten, in Alt- und Neustadt auch unter freiem Himmel Mund und Nase zu bedecken. DNN-Mitarbeiter haben noch eine Weile länger hingesehen. Bei einer – nicht repräsentativen, doch aber aussagekräftigen – Zählung haben zwischen 11.45 und 11.50 Uhr 47 von 130 Menschen keine oder eine verrutschte Maske getragen. Grob gesagt kamen zu dieser Zeit auf zwei Maskenträger ein Maskenmuffel.

Ein Eindruck, der sich auch bei einem Rundgang in der Neustadt bestätigt. Dort auffällig: Besonders an den Rändern der Maskenzonen lässt die Disziplin nach. Polizei und Gemeindlicher Vollzugsdienst waren nicht dort, sondern in der Altstadt bei stichprobenartigen Kontrollen unterwegs. Rings um Neumarkt und Altmarkt waren es vor allem kleinere Gruppen Maskenloser, die auffielen. Auf Ansprache hätten alle freundlich reagiert und eine Maske aufgezogen, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Meist hätte es geheißen, dass das verschärfte Maskengebot für besonders belebte Stadtteile unbekannt sei.

Tatsächlich hat die Stadt wenig getan, um die neuen Regeln im Stadtbild bekannt zu machen. Es gibt keine Schilder, die darauf hinweisen. Andererseits trägt die überwiegende Mehrzahl der Passanten eine Maske über Mund und Nase – was als deutlicher Hinweis an den Rest gewertet werden kann.

Dennoch zeigten Polizei und Ordnungsamtsmitarbeiter bei den gemeinsamen Kontrollen, die zunächst für die Dauer dieser Woche vereinbart sind, viel Nachsicht. Wer auf Ansprache Mund und Nase bedeckt, kommt ohne Bußgeld aus. „Mund-Nase-Bedeckung im öffentlichen Bereich ist keine Selbstverständlichkeit und vielen nicht bewusst“, begründet das Ordnungsamt dieses Vorgehen.

Das ist im Nahverkehr und Geschäften anders. Dort gilt schon seit dem Frühjahr Maskenpflicht, weshalb fahrlässige Übertretungen – etwa eine nicht vollständig aufgezogene Maske – seit Sonnabend automatisch 60 Euro Bußgeld bedeuten. Ob das die Bußgeldverfahren, von denen es bisher 25 in ganz Dresden gab, deutlich vermehrt hat, ist noch nicht bekannt. Die Stadt will erst zum Ende der Woche Zahlen dazu veröffentlichen.Bis dahin wird wohl einiges dazugekommen sein. Denn auch in den Straßenbahnen kontrollieren Polizei und Ordnungsamt mit vereinten Kräften.

Von Uwe Hofmann