Das Dresdner Ordnungsamt will trotz der hohen Corona-Infektionszahlen in der Stadt die Maskenpflicht nicht schärfer kontrollieren. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der DNN mit. „Der Gemeindliche Vollzugsdienst kontrolliert die Einhaltung der Corona-Schutz-Vorschriften im Rahmen der personellen Möglichkeiten“, hieß es aus der Verwaltung.

2595 Verstöße gegen die Maskenpflicht

Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die in Straßenbahnen und Bussen sowie in Läden und Geschäften Personen ohne Mund-Nase-Bedeckung antreffen, werden die Betreffenden weiter nur auf deren Fehlverhalten hinweisen. Ein Bußgeld wird nur fällig, wenn der Verstoß vorsätzlich begangenen wird, der Betroffene also darauf beharrt, keine Maske zu tragen. Seit dem Kontrollbeginn am 1. September haben die Bediensteten 2595 Verstöße festgestellt, aber nur Anzeigen im mittleren zweistelligen Bereich erstattet.

Einsatz privater Sicherheitsdienste für Dresden kein Thema

Die auf Bundesebene ins Gespräch gebrachte Überwachung von verhängten Quarantänen durch private Sicherheitsdienste ist für die Stadtverwaltung undenkbar. „Sicherheitsdienste haben keine behördlichen Befugnisse“, heißt es. Die Verwaltung gehe Hinweisen zur Verletzung der Quarantäne nach, kontrolliere aber nicht aktiv die Befolgung.

„Verstöße gegen Quarantäne wurden uns bisher kaum gemeldet“, teilt die Stadtverwaltung mit. „Wir haben auch keine Hinweise darauf, dass diese Verletzungen der Vorschriften häufig vorkommen.“ Sollte aber ein Verstoß gegen die Quarantäne festgestellt werden, dann werde dies geahndet.

Von Thomas Baumann-Hartwig