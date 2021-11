Maskenmuffel in Dresden vor Gericht: Ärztliche Atteste gefälscht 

Dresden

Seit rund zwei Jahren hat uns Corona fest im Griff. An das Tragen von Masken in Geschäften, Bahnhöfen, Ämtern, Bus und Bahn, bei Demonstrationen oder Veranstaltungen haben wir uns notgedrungen gewöhnt – auch wenn sicher keiner gern ständig so ein Teil vor Mund und Nase hat. Aber Masken schützen – einen selbst und die anderen. Allerdings gibt es Zeitgenossen, die wollen einfach nicht. Kontrollierende Beamte müssen sich da endlose Diskussionen anhören.

Einige wollen besonders schlau sein und legen ein Attest vor, dass sie aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen müssen. Ärzte können solche Atteste ausstellen. Nur verzichten manche auf den Gang zum Mediziner und basteln sich so ein Schreiben selbst – ein aus dem Internet gezogenes Blancoattest wird selbst ausgefüllt. „Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ heißt das im Juristendeutsch – und ist strafbar.

Beide Angeklagte schwänzten vor Gericht

Zwei Maskenmuffel hatten jetzt einen Termin am Amtsgericht. Steffen S. war im Oktober 2020 bei einer Demo am Theaterplatz ohne Maske dabei und präsentierte den Kontrolleuren ein solch gefälschtes Attest. Der 63-Jährige fing dann noch an, mit den Polizisten zu rangeln.

Im Dezember 2020 zogen Beamte im Hauptbahnhof eine Frau ohne Maske aus dem Verkehr. Auch sie zeigte ein ärztliches Attest vor, das, so die Staatsanwaltschaft, kein Arzt unterschrieben hat. Die 35-Jährige ist übrigens Apothekerin.

Beide eint noch eins, sie erschienen nicht zur Verhandlung. Das Gericht ging ins Strafbefehlsverfahren über und verurteilte den 63-Jährige zu 60 Tagessätzen à 14 Euro, die Apothekerin zu 60 Tagessätzen à 30 Euro. Masken sind deutlich billiger.

Von Monika Löffler