Marktschwärmer Dresden: Click und Collect trifft Bauernmarkt in Pieschen

Dresden

Seit dem vergangenen Jahr ist das Prinzip Click and Collect fast allen bekannt. Der Lockdown verhinderte den Besuch im Möbelgeschäft oder das Fachsimpeln über Werkzeuge im Baumarkt, stattdessen wurde die Kaufentscheidung in den eigenen vier Wänden getroffen. Wenige Klicks und ein paar Stunden später konnte der Kunde seine Waren im Geschäft abholen – schnell, einfach, pandemiegerecht. Das Un­ternehmen Marktschwärmer nutzt das Prinzip bereits seit 2014, um ei­nen modernen Bauernmarkt zu organisieren. Im Juli dieses Jahres eröffnete bereits die vierte „Schwärmerei“ in Dresden.

„Mein meistverkauftes Produkt ist das da, das zweitmeiste verkaufte ist das daneben!“, scherzt Marlon Gnauck. Er nennt sich selbst einen echten Bäcker aus Leidenschaft und bietet, wie er sagt, „Brot nach traditioneller Methode, aber mit den Ansprüchen von heute“ an. Der Bäcker aus Ottendorf-Okrilla arbeitet mit al­ten Mehlsorten, der Teig ist teilweise ohne Hefe. Er arbeitet aber mit modernen Einflüssen: Diese Woche gibt es Gurke-Dill-Brote, – auf der Internetseite der Marktschwärmerei heißen sie aber „#dasda“.

Lebensmittelverschwendung verhindern

Die Internetseite ist essenziell für den Einkauf bei der „Schwärmerei“. Kunden erstellen ein Konto, wählen aus den Produkten der Verkäufer – die sogenannten Erzeuger – aus und bezahlen online und im Voraus. Fanny Schiel, die Leiterin der Marktschwärmer in Dresden, erklärt den Vorteil: „Bei uns geht es darum, dass vorher klar ist, was abgenommen wird.“ Dadurch gibt es bei den Verkäufern keine „Produktion auf Verdacht“, wie Schiel sagt, wodurch Lebensmittelverschwendung minimiert werden soll.

Die Waren werden vorab per Klick im Internet bestellt und dann beim Markt vor Ort eingesammelt. Quelle: Anja Schneider

Neben dem Ottendorfer Bäcker bieten verschiedenste Händler ihre Waren an: Honig vom Cityimker Dresden, Kartoffeln aus Cossebaude, Saft aus Possendorf oder Früchte vom Obsthof Rüdiger in Hosterwitz. „In der Regel sind zwischen 20 bis 30 Erzeuger online, die aus einem Umkreis von durchschnittlich 20 bis 40 Kilometer kommen“, erklärt die „Gastgeberin“ der Dresdner Marktschwärmer.

„Begegnungsstätte zwischen Erzeuger und Verbraucher“

Die „Schwärmerei“ im Sommergarten der „GEH8“ in Pieschen beginnt jeden Freitag um 16 Uhr. Bis Donnerstag um 3 Uhr in der Nacht können die Kunden Produkte vorbestellen. „Die Betriebe haben am Donnerstag Zeit, in die Produktion zu gehen oder den Teig anzusetzen, Freitag früh wird frisch geerntet und dann sieht man sich am Nachmittag“, beschreibt Schiel den Prozess. Dabei ist ihr auch der persönliche Kontakt wichtig: „Wir sind eine Begegnungsstätte zwischen Erzeuger und Verbraucher und wollen den Austausch über Ernährung fördern.“

Von den Umsätzen auf der Internetseite der Marktschwärmer gehen zehn Prozent nach Berlin zur bundesweiten Verwaltung des Un­ternehmens. „Das Team in Berlin arbeitet daran, Marktschwärmer überregional bekannt zu machen, entwickelt die Plattform weiter und leisten technischen Support“, erklärt Schiel das Geschäftsmodell. Sie erhält als Gastgeberin 8,35 Prozent der Umsätze der Schwärmereien, die sie betreut. Davon bezahlt sie neben dem Gehalt für ihre drei geringfügig beschäftigten Mitarbeiter noch die Standortmieten vor Ort.

10 000 Mitglieder in Dresden

Die Idee des Bauernmarktes mit Vorbestellung kommt aus Frankreich, der erste Markt öffnete 2011 in Toulouse. Im April 2014 startete in Berlin die erste deutsche Marktschwärmerei. „Davon habe ich Wind bekommen und wollte das gerne in Dresden etablieren“, erinnert sich Schiel zurück. Im November 2016 eröffnet ihre erste „Schwärmerei“ im Stadtteil Friedrichstadt. Das Konzept fand rasch Anklang, 2018 und 2019 kamen die Standorte Striesen und Neustadt hinzu, dieses Jahr folgte Pieschen. Die Märkte finden zwischen Dienstag und Freitag jeden Tag statt, immer am späten Nachmittag und frühen Abend.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

10 000 Verbraucher hätten sich bereits für die vier Dresdner „Schwärmereien“ angemeldet, davon würden in einer durchschnittlichen Woche etwa 500 zum Einkauf kommen, sagt Schiel. Mitgliedsbeiträge, Bestellpflichten oder Mindestumsätze gibt es nicht, die Anmeldung bei den Marktschwärmern ist unverbindlich.

„Man muss sich auf die Saisons einstellen“

Änne Stange probierte den modernen Bauernmarkt vergangenes Jahr zum ersten Mal aus und ist seitdem überzeugt: „Das Gemüse schmeckt viel besser als aus dem Supermarkt.“ Sie beitreibt das „Café Gemüsetorte“ in der Nähe und freut sich über den Wochenmarkt im Stadtteil. „Es wertet diese Ecke in Pieschen auf und bringt Menschen zusammen.“

Seit mehr als vier Jahren kauft Alexander Herrmann nun schon bei den Marktschwärmern ein und erledigt dort den größten Teil seiner Einkäufe. „Man muss sich auf die Saisons einstellen und überlegen, was man kocht“, erklärt der Stammkunde.

Das Konzept der Marktschwärmer scheint den Zeitgeist zu treffen. Viele Produkte sind unverpackt und Bio, alle Erzeuger kommen aus der Region. Das Prinzip der Vorbestellungen verhindert Lebensmittelverschwendung beim Einkauf, da die Verkäufer nicht mehr als das Bestellte zu den Märkten bringen. Inzwischen ist das Unternehmen nicht nur im Ursprungsland Frankreich und in Deutschland aktiv, auch in Spanien, Italien, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz gibt es regionale Produkte per Click und Collect.

Von Lukas Scheib