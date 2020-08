Markt für Wohnmobile in Dresden und Leipzig leer gefegt

In Corona-Zeiten erleben Anbieter der „fahrenden Ferienhäuser“ einen Boom. Verleiher in Leipzig und Dresden melden: Zurzeit ist alles ausgebucht. Auch wer für die Hauptsaison 2021 ein fahrendes Heim mieten will, ist schon spät dran.

Mit dem Wohnmobil den Sonnenuntergang am Markkleeberger See in Markkleeberg genießen: Viele Urlauber setzen in Zeiten von Corona auf Wohnmobile, Campingbusse und Wohnwägen. Quelle: Andre Kempner