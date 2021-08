Dresden

In der Straßenbahnlinie 7 ist es in Richtung Weixdorf am 18.08.21 zu einem Vorfall gekommen. Dabei schrie ein Mann kurz vor der Haltestelle „Tharandter Straße“ einen etwa zwölfjährigen Jungen an. Anschließend schlug er mehrfach auf ihn ein.

Fahrgäste versuchten den Unbekannten festzuhalten, dieser verließ jedoch an der Haltestelle „Tharandter Straße“ die Bahn.

Der Mann ist zwischen 40 und 45 Jahren alt, etwa 1,90 Meter groß sein und verfügt über eine kräftige Statur. Er trug eine Vollglatze und hatte eine Narbe am Hinterkopf.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Hinweise:03514832233

Von SP