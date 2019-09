Dresden

In Dresden herrscht akuter Mangel an Büroflächen. Der Immobiliendienstleister „ BNP Paribas Real Estate“ sieht hohen Bedarf an neuen Flächen. „Wir brauchen zwingend weitere Angebote“, sagt BNP-Geschäftsführer Stefan Sachse, der das Dresdner Büro leitet.

Die Situation: Der Flächenumsatz ist gering

Im ersten...