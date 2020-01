Manege frei für Erinnerungen: Zu Hause bei Zirkusmutter Ingrid Stosch-Sarrasani

Dresden

Der Eingang zur Marschnerstraße in der Dresdner Johannstadt erscheint pompös: Ein meterhoher Eingangsbereich, über dem der Straßenname in großen Lettern geschrieben steht, lässt den Eindruck entstehen, ich betrete gleich ein Amt. Doch es ist lediglich der bunte Plattenbau am Straßburger Platz. Am Klingelschild sucht man vergeblich die Nummer 15 und den in Dresden nicht unbekannten Namen Sarrasani. Ein Glück, dass es in dem Gebäudekomplex auch ein kleines Lädchen gibt, in dem die Bewohner Zeitungen kaufen, ihre Pakete abgeben und Brötchen bestellen können. Kurz nachgefragt schickt die Mitarbeiterin die Besucherin hinter das Gebäude und der gesuchte Eingang ist gefunden.

Ausblick bis an die Grenzen der Stadt

Eine Fahrstuhlfahrt in den zehnten Stock später empfängt mich Ingrid Stosch-Sarrasani. Sie ist gerade dabei, den Kaffee anzusetzen und ruft ihren Sohn André Sarrasani an. Eigentlich war geplant, ihn zu Hause zu besuchen. Doch er zieht es vor, dass wir es uns in der Wohnung seiner Mutter gemütlich machen. „Hier essen wir jeden Abend gemeinsam und unser Sohn Noah schläft hier, wenn wir Shows haben“, erzählt Sarrasani Junior, als er kurze Zeit später eintrifft. Seine Wohnung diene nur zum Schlafen, Duschen und Klamotten ablegen. Denn die meiste Zeit verbringt der Zirkusdirektor in seinem Varieté-Theater am Elbepark. Er selbst wohnt mit seiner Frau und den zwei Kindern im selben Haus, acht Etagen tiefer.

Der Ausblick aus der zehnten Etage reicht bis an die Grenzen der Stadt. Direkt unter dem Haus steht das inzwischen nicht mehr ganz so neue Einkaufszentrum – genau an der Stelle, an der einst das Zirkuszelt der Sarrasanis und die Gehege samt Tiere zu Hause waren. Das war damals auch der Grund, warum die Zirkusfamilie in die Platte zog. Nachdem sie ihren Lebensmittelpunkt von Wiesbaden zurück nach Dresden verlagerte, bot sich die Wohnung an: Kurzer Arbeitsweg, beste Sicht auf die Tiere. Seitdem wohnen die Sarrasanis hier.

In den letzten Jahren gehörte der Baulärm fest zur Geräuschkulisse. Nicht nur das Einkaufszentrum wurde gebaut, auch eine neue Berufsschule sowie ein Wohnhaus schossen in die Höhe. Das änderte aber nichts daran, dass die Wohnung der „Chefin“, wie Sarrasani seine Mutter nennt, stets Ruhepol für die ganze Familie war. „Handys haben am Essenstisch nichts zu suchen, da achtet die Chefin drauf“, erzählt André Sarrasani. Der vierjährige Sohn hat in der Wohnung ein Zimmer, was gleichzeitig eine kleine Bibliothek ist. Neben in die Jahre gekommenen Büchern und jeder Menge Spielzeug reihen sich hier zahlreiche Zirkusfiguren ein. Wie auch im Rest der Wohnung. Clowns, zahllose Elefanten, Bilder der alten Spielstätten und Spiegel.

Elefanten und Keramik in allen Farben und Formen

Überhaupt gleicht die Wohnung von Ingrid Stosch-Sarrasani einem kleinen Antiquitätenladen. Der Flur ist mit vier Spiegeln ausgestattet und liebevoll mit allerhand Figuren dekoriert. Eine Gemüsekiste ist hinter der Figur einer strickenden älteren Dame versteckt. Alles wirkt durchgeplant. Über der Tür hängen Keramikelemente, die Szenerien aus dem Zirkusleben zeigen. Im Wohnzimmer mit integrierter Küchenecke geht es so weiter: Alte und detailreiche Möbel sind bestückt mit Elefanten und Keramik in allen Farben und Formen. Die Elefanten haben für die Grande Dame des Zirkus eine große Bedeutung: „Das waren die Leittiere des alten Herrn“, sagt sie und meint damit Fritz Mey-Sarrasani.

Dass André Sarrasani an diesem Mittwochvormittag mit seiner Mutter am Tisch sitzt, ist nicht üblich. Normalerweise ist er um diese Zeit schon längst im Zirkus, kümmert sich um die Tiere, trainiert und bereitet sich auf die abendliche Show vor. Bis auf Montag und Dienstag ist er mit seiner Crew jeden Abend auf der Bühne seines Varieté-Theaters, sonntags sogar zweimal. Deshalb teilt er sich auch mit seiner Mutter rein, wer den Sohn in die Kita bringt. Heute war er an der Reihe: „Und natürlich habe ich direkt die Brotbüchse vergessen“, sagt er lachend und kann seine Mutter aber beruhigen: „Ich habe ihm noch eine Brezel gekauft, keine Sorge.“

Zum Zeitpunkt des DNN-Besuchs gab es einen kleinen Streitpunkt im Hause Sarrasani: Das Weihnachtsessen. „Mein Sohn will unbedingt Fisch und meine Mutter warf nun noch Gans in die Runde. Das haben wir immer noch nicht entschieden“, sagt er. Das alljährliche Weihnachtsfest beginnt bei den Sarrasanis schon am Mittag. Gemütliches Beisammensein, Bescherung und Essen müssen bis zum Nachmittag erledigt sein, dann muss André Sarrasani schon wieder auf der Bühne stehen. „Die Kinder sind damit aufgewachsen, die kennen das nicht anders“, sagt er.

Für die Weihnachtszeit wird die Wohnung der Chefin jedes Jahr ein wenig geschmückt – viel Platz für Weihnachtsdeko gibt es ja nicht. Der Chor der Engel wird aufgebaut, Nussknacker und Schwibbogen stehen im Fenster. „Der Chor ist fast so alt wie ich“, sagt André Sarrasani. „Den habe ich damals schon mit meinem Vater zusammen aufgebaut, nun mache ich das mit meinem Sohn.“

Zur Person Ingrid Stosch-Sarrasani wurde am 28. Januar 1933 in Hannover geboren. Mit 16 Jahren begann ihre Karriere als Artistin. 1956 kam sie zum Zirkus Sarrasani. Ihr Lebensgefährte Fritz Mey baute den Zirkus wieder auf, nachdem dieser in Dresden am 13. Februar 1945 völlig zerstört wurde, jedoch in Mannheim. Von 1980 bis 2000 übernahm Ingrid Stosch-Sarrasani die Zirkusleitung. Anschließend gab sie diese an Sohn André Sarrasani ab. Unter seiner Leitung entwickelte sich der traditionelle Zirkus zu einem Entertainmentunternehmen, mit dem er inzwischen Dinnershows in seinem Theater am Elbepark veranstaltet.

Dass Traditionen gepflegt werden, darauf legt Ingrid Stosch-Sarrasani großen Wert. Und auch darauf, dass Kinder noch so lange wie möglich Kinder sein dürfen. Ob der Nachwuchs von André Sarrasani mal in seine Fußstapfen treten wird, steht jetzt noch nicht fest. Die Tochter arbeitet bereits ab und zu im Service und lernt, wie man möglichst viele Teller gleichzeitig trägt. Trotzdem stehe die Schule im Vordergrund, sagt der Vater. Sohn Noah scheint das Entertainment-Gen geerbt zu haben und habe keine Angst, vor Leuten auf der Bühne zu stehen.

Während des Gesprächs und des Blicks auf die unzähligen Details der Drei-Zimmer-Wohnung holt Ingrid-Stosch-Sarrasani einen wahren Schatz aus dem Kinderzimmer: Ein Fotoalbum mit Bildern aus den vergangenen Jahrzehnten. Sie zeigen die junge Ingrid, Lasso schwingend vor der New Yorker Skyline und in der Manege.

Dieses Bild aus dem Fotoalbum zeigt Ingrid Stosch-Sarrasani in den 1960er Jahren lassoschwingend in der Manege. Quelle: Dietrich Flechtner

Auch die Elefanten finden sich hier wieder – diesmal aber die echten, mit Mutter Sarrasani auf dem Rücken. „Als wäre es gestern gewesen“, erinnert sich die frühere Zirkusdirektorin an die lebhaften Zeiten. Auch ein Foto von André Sarrasani mit Tigerbabys liegt dazwischen. „Mein erster Kontakt mit Raubtieren“, bestätigt der Zirkusdirektor. Schon als Teenager arbeitete er mit Tieren, damals noch mit Ponys. Die Raubtiere kamen erst in seinen Zwanzigern dazu. Fotos vom 80. Geburtstag Hans-Dietrich Genschers, bei dem Sarrasani für das Entertainment sorgte, gibt es auch noch. „Eine Hochsicherheitsveranstaltung war das. Sogar Merkel war da“, erinnert sich Sarrasani Junior.

Inzwischen sind die Veranstaltungen etwas kleiner, doch den Spaß an der Sache hat Sarrasani nicht verloren. Deshalb muss er sich nun langsam wieder von der „Chefin“ verabschieden und sich auf den Weg in den Zirkus machen. Die nächste Show steht auf dem Plan. Mutter Sarrasani wird es an diesem Abend ebenfalls ins Zelt verschlagen, allerdings in das des Weihnachtscircusses zur großen Premiere. Im Fahrstuhl geht es die Etagen wieder runter und André Sarrasani verabschiedet sich auf der zweiten Etage in seine Wohnung.

Von Lisa-Marie Leuteritz