Die Dresdner Malerin Marianne Dextor gibt mit über 50 Arbeiten in einer Werkschau in der galerie drei einen Überblick über ihr Schaffen, darunter Stillleben, Landschaften und Fotografie. Die Künstlerin, die bei den Professoren Gerhard Kettner (Abendakt) und Günter Horlbeck an der HfBK Dresden studiert hat, widmet sich seit vielen Jahren dem kreativen Wechsel von Malerei und Fotografie.