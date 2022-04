Malerei mit Wollfäden: Eine Dresdnerin fertigt Paramente für Kirchen

Dresden

Altar, Kanzel und Lesepult in einer Kirche sind stets festlich gekleidet. Paramente heißen diese schmückenden Behänge. Wie alles in Sakralräumen besitzen auch sie symbolische Bedeutung. Deshalb wechseln sie auch je nach Zeiten des Kirchenjahres die Farben. Jetzt beispielsweise, in der österlichen Festzeit, sind sie weiß. Diese Farbe steht für das göttliche Licht des Jesus Christus.

Wie viel Sorgfalt eine Kirchgemeinde auf die Gestaltung ihres Gottesdienstraumes verwendet, zeigt sie unter anderem in diesen Paramenten. Legt sie auf etwas Unverwechselbares Wert, lässt sie die Behänge von Hand weben in einer Werkstatt.

Jedes textile Bild ist ein Unikat

Zum Beispiel bei Annett Hildebrand. Die Wände ihres Ateliers in Dresden-Striesen sind ein Farbkasten. In Regalen vom Fußboden bis zur Decke lagern aufgerollte Wollfäden in allen Tönen. Aus denen wählt sie das Passende und zieht sie zwischen die mehr als 300 Kettfäden aus Leinen, die senkrecht auf den Gobelinwebstuhl aus dunkelbraunem Holz gespannt sind. Sie kann schräge Linien weben, zarte Schattierungen in die Farbflächen setzen, Partien aus veredelter Baumwolle oder Wildseide einfügen, die leicht glänzen. So entsteht in über hundert Arbeitsstunden ein textiles Bild, ein Unikat. „Fadenmalerei“ nennt Annett Hildebrand das.

Es ist ein seltenes Handwerk, ein „Nischen-Beruf“, wie Annett Hildebrand sagt. Die gelernte Krankenschwester, 1965 in Greifswald geboren, aufgewachsen in Berlin und in Pirna, hat sich dieses Handwerk in einem Textildesign-Studium in Schneeberg und Zwickau angeeignet. Als Leiterin der Paramentewerkstatt in der evangelischen Dresdner Diakonissenanstalt sammelte sie sechs Jahre lang Erfahrungen. 2002 hat sie sich mit ihrer eigenen Werkstatt selbständig gemacht.

Keine plakativen Darstellungen

Ihre Hände vereinen handwerkliches Geschick mit künstlerischer Inspiration. „Ich habe meine Handschrift“, erzählt sie. Zu deren künstlerischen Grundsätzen zählt, dass man bei ihr keine plakativen Darstellungen findet. Die Zeiten zeichenhaft schlichter Symboldarstellungen – etwa der Dornenkrone des gekreuzigten Christus – sind längst vorüber. Annett Hildebrand deutet etwas davon höchstens an. „Gegenstände wie das Kreuz sind ja bereits im Altarraum.“ Warum sie im Abbild wiederholen? „Nur einmal wirkt.“

Die Vorarbeiten für Paramente beginnen damit, dass sie den Kirchenraum eingehend betrachtet und mit Vertretern der Gemeinde spricht. Welche Besonderheiten weisen Architektur und Ausstattung auf? Welche Farben dominieren? Ist es eine Kirche, in der vor allem Hochzeiten gefeiert werden, wie die, für die sie gerade eine Arbeit auf dem Webstuhl hat, fließt auch das in die Gestaltung ein. Den Raum hält sie in einer großformatigen Fotografie fest. In die zeichnet sie zwei oder drei erste kleine Entwürfe hinein, oft gemeinsam mit der Radebeuler Künstlerin Annerose Schulze. Wofür sich die Gemeinde entscheidet, das bringt sie mit Aquarellfarben auf Originalgröße. Dieses Bild gestaltet sie als Gewebe.

In eine Kirche gehöre nichts, was schnell und billig gemacht ist

So etwas hat – wie Kunst immer – seinen Preis. Gemeinden könnten auch was aus Katalogen bestellen. Dort sind Altarbehänge für 400 bis 500 Euro zu haben und Pultbehänge für nicht einmal 60. So sehen die allerdings dann auch aus. Nein, Dutzendware steht einer Kirche nicht gut an, meint Stefan Michel. Der evangelische Pfarrer, der aus Jena stammt, Jahrgang 1975 ist und seit 2021 als Professor Kirchengeschichte an der TU Dresden lehrt, ist neuer Vorsitzender der Marienberger Vereinigung für Paramentik. Die existiert seit 1924. Ihren Namen hat sie vom Gründungsort, der Klosterkirche St. Marienberg im niedersächsischen Helmstedt. Ihre Vertreter wurden nicht müde, den Kirchgemeinden zu vergegenwärtigen: Fabrikware ist unangemessen, ein trauriger Ausdruck mangelnder Ehrfurcht und Wahrhaftigkeit. In eine Kirche gehöre nichts, was schnell und billig gemacht ist. Deshalb sorgten sie auch für eine gute Ausbildung von Paramentikerinnen.

Paramentik bewege sich auf der Grenze zwischen Handwerk und ästhetisch einmaliger Inspiration, sie sei „angewandte Kunst für den Kirchenraum“, lautet der Grundsatz der Vereinigung, den auch Stefan Michel vertritt.

In Kirchgemeinden wirbt er um Bewusstsein für Qualität. Bundesweit sechs kirchliche und zwölf private Werkstätten stünden mit Erfahrung und Anspruch dafür. Zwar kenne der Protestantismus im Gegensatz zur katholischen Kirche keine heiligen Räume, erläutert er. „Wohl aber einen Raum, der festtäglich herausgehoben ist. Und der muss entsprechend gestaltet werden.“

Paramente Begriff: Er bezeichnet alle besonderen Textilien für Gottesdienste, in evangelischen Kirchen vor allem Pultbehang und Altarbehang (Antependium), außerdem beispielsweise auch die Stola von Pfarrerin oder Pfarrer; in der katholischen Kirche kommen noch hinzu prachtvolle Chormäntel, Chorröcke, Gewänder für Diakone (Dalmatiken), Messgewänder (Kaseln), Kopfbedeckungen (Mitren), Tücher zum Bedecken der Abendmahlsgeräte Kelch und Hostienbehälter (Ziboriumvelum); im weiteren Sinne zählen dazu auch Textilien für Bestattungen, also Hüllen für Aschenurnen, Leichen- bzw. Bahrtuch oder Totenhemd. Liturgische Farben: Grün für die längste Zeit des Kirchenjahres, die Trinitatiszeit zwischen Pfingsten und Ewigkeitssonntag, als Farbe des Lebens; Weiß für Christusfeste wie Weihnachten, Ostern, Johannistag, Michaelistag, es ist Farbe des Lichtes; Violett für Fasten- und Bußzeit, also Advent und Passionszeit, es ist die Farbe für Trauer und Buße (früher einmal Schwarz); Rot für Pfingsten, zu Gedenktagen an Märtyrer, Konfirmation, Reformationstag, Kirchweih, es ist die Farbe von Blut und Feuer; sehr selten noch Schwarz zu Karfreitag als Farbe der Trauer und des Todes. Werkstätten: bundesweit sechs kirchlich-diakonische, zwölf private; in Sachsen zwei – in Dresden die von Annett Hildebrand, in Leipzig Zink + Gensichen Dresden: Werkstatt für Paramente und Textilkunst von Annett Hildebrand, Lauensteiner Straße 13 a, 01277 Dresden; Tel. 0351/3148821, E-Mail paramente-dresden@gmx.de; Internet:paramente-dresden.de Evangelische Paramentenbewegung: Zentrum war von Anbeginn Helmstedt, dort begründete sie Wilhelm Löhe 1858; 1862 gründeten Anhänger den Niedersächsischen Paramentenverein, 1885 organisierten sie den ersten allgemeinen Paramentenkongress; 1924 gründeten sie die Marienberger Vereinigung für evangelische Paramentik Aufgabe: „An der Grenze zwischen Handwerk und Kunst, zwischen Liturgie und Materialität, zwischen Sagbarem und Nichtsagbarem sich zu bewegen, offen zu bleiben und an der Ausdrucksgestalt des Glaubens künstlerisch gestaltend zu arbeiten, um den Gottesdienst Feiernden eine sinnliche Ahnung von dem zu vermitteln, dass uns im Kirchenraum und in den gefeierten Gottesdiensten der auferstandene Christus und Herr seiner Kirche begegnet, dem letztlich alle künstlerischen Bemühungen und aller Schmuck zur Ehre gebührt.“ (Prof. Dr. Klaus Raschzok, 2014)

Und Paramente seien zwischen der oft Jahrhunderte alten Architektur und Ausstattung ein Stück künstlerisch gestaltete Gegenwart, das nicht gegen die Sorgfalt des Überkommenen abfallen sollte, sagt Annett Hildebrand. „In einer Kirche bin ich, um zu meditieren, nicht nur, um Zeichen zu begegnen, die mir längst vertraut sind, sondern um einen Faden aufzunehmen und gedanklich weiterzuspinnen.“ Etwas in den Betrachtern auslösen sollen Paramente. „Auch in denen, die nichts mit christlichem Glauben zu tun haben.“ Das brauche Zeit. „Aber eine Kirche ist genau der Raum, der sie bietet.“

Von Tomas Gärtner