Dresden

Das Dresdner Bündnis Herz statt Hetze will an diesem Sonnabend mit einer Mahnwache auf dem Neumarkt an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 76 Jahren in Europa und die Befreiung vom Hitlerfaschismus erinnern. Unter dem Motto „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg“ werden zwischen 14 und 17 Uhr mehr als 20 Audiobeiträge zu hören sein, in denen Dresdner ihre Gedanken zu diesem Tag äußern.

An der Aktion des Bündnisses, das regelmäßig in Dresden gegen Pegida und andere rassistische und rechtsextreme Aufläufe mobil macht, werden sich Studierende und Lehrende der hiesigen Hochschulen, Schüler der 30. Oberschule, Vertreter von Parteien und Gewerkschaften, von Jugendorganisationen, der Dresdner Kultur, der Jüdischen Gemeinde und der Frauenkirche beteiligen. Zudem wird Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) erwartet. Alle Beiträge wird es im Anschluss zum Nachhören geben, heißt es in einer Ankündigung.

„Innehalten beim Zuhören“

„Auch in diesem Jahr möchten wir, dass der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, an einem zentralen Ort der Stadt die ihm zukommende Würdigung erfährt“, erklärt Rita Kuhnert, Sprecherin des Bündnisses Herz statt Hetze. „Unsere Initiative ist auf breite Resonanz gestoßen. Wir denken, dass wir mit der Mahnwache die Möglichkeit schaffen, beim Zuhören kurz inne zu halten, zuzuhören und eigenen Gedanken Raum zu geben.“

Von seko