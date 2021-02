Mahnwache am Goldenen Reiter: Seebrücke Dresden fordert Schutz von Flüchtlingen

Dresden

Die Initiative „Seebrücke Dresden“ hat am Sonntagnachmittag am Goldenen Reiter eine Mahnwache abgehalten. „Dresden muss 2021 endlich ein sicherer Hafen werden!“, forderten die Aktivisten. Sie setzen sich für die Entkriminalisierung der Seenotrettung, die Schaffung sicherer Fluchtwege und die menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten ein. Vor allem letzteres sei in Anbetracht der Corona-Pandemie und winterlicher Temperaturen derzeit nicht gesichert.

Mit der aller zwei Wochen stattfindenden Mahnwache auf dem Neustädter Markt wollen die Seebrücke-Aktivisten auf die „verheerenden Missstände an Europas Außengrenzen aufmerksam machen“. In den Lagern in Lipa, Lesvos und anderswo hausten die Menschen unter unwürdigen Bedingungen.

Anträge auf „sicheren Hafen“ im Stadtrat abgelehnt

Im September 2020 hatte der Verein mit Hilfe der Stadträte von Piraten, SPD und Die Partei versucht, die Stadt Dresden zur Aufnahme von mehr Geflüchteten zu bewegen. Der Antrag scheiterte aufgrund der Ablehnung von CDU, FDP, Freien Wählern und AfD. In diesem Jahr will die Seebrücke einen erneuten Versuch starten, kündigte die Initiative an.

Bereits im November 2018 sollte sich Dresden zum „Sicheren Hafen“ erklären. Der interfraktionelle Antrag von Grünen, Linken und SPD scheiterte damals.

