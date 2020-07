Ein sterbender Stern: Der Krebs-Nebel ist ein Überrest einer Supernova im Sternbild Stier, die bereits im Jahre 1054 von chinesischen Astronomen als neuer heller Stern wochenlang mit bloßem Auge am Tageshimmel beobachtet wurde. Eine Supernova ist die kraftvolle Explosion am Ende der Lebenszeit mancher Sternenarten. Dabei wird gewöhnlich der ursprüngliche Stern selbst vernichtet und seine Überreste werden in den Weltraum geschleudert. Die Leuchtkraft der Explosion übersteigt die des Sterns dabei millionen- bis milliardenfach. Quelle: NASA, ESA, and J. Hester (ASU)