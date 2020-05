Märchen im Bräustübel am Körnerplatz?

Dresden

Nach dem Auszug aus der Yenidze möchten die Märchenerzähler um Rainer Petrovsky gerne im „Bräustübel“ am Körnerplatz auftreten. Auch Stadtbezirksbürgermeister Christian Barth liebäugelt mit solch dieser Chance, das seit Jahren verwaiste Gebäude wieder zu beleben. Die Loschwitzer Beiräte könnten solch eine Nutzung auf Zeit zwar auf eigene Faust erlauben – sehen aber noch zu viele offene Fragen und vertagten daher eine Entscheidung.

Geöffnet nur zum Basteln

Als Konsens gilt nicht nur in Loschwitz selbst der Wunsch, dass der städtebaulich prägende Altbau am Körnerplatz nicht dauerhaft leer bleibt. Auch die Stadtverwaltung beabsichtigt, „das Bräustübel wieder in eine Nutzung zu bringen“, teilte das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung auf DNN-Anfrage mit.

Zuletzt war das Haus nur für weihnachtliche Bastelangebote für Kinder geöffnet. Ein Grund für den Leerstand: Zunächst muss geklärt werden, ob Kulturveranstaltungen mit etwa 50 Gästen, wie es sich Petrovsky vorstellt, in dem fast 140 Jahre alten Gebäude nach heutigen Brandschutzvorschriften noch zulässig sind. Und für eine dauerhafte kulturelle Nutzung wären weitere Umbauten nötig. Beispielsweise wären eine funktionierende Toilette, eine Garderobe, ein Imbissverkauf und anderes mehr sinnvoll.

Märchenerzähler wollen dauerhafte Nutzung

Die Märchenerzähler wollen das Haus jedenfalls nicht nur gelegentlich nutzen. Den Spielbetrieb stellt sich Petrovsky ähnlich wie in der Yenidze vor: Als Verbindung von Lesen, Erzählen, Musik und Tanz. „Bis auf einen Tag wird jeden Tag gespielt, am Wochenende am Nachmittag zwei Mal für die Kinder“, informierte er auf Anfrage.

Inzwischen liegt im Rathaus ein Gutachten vor, das die Optionen für eine temporäre und eine dauerhafte Wiederbelebung des Hauses skizziert. Um zunächst kleinere Veranstaltungen und andere Nutzungen zu ermöglichen, will das Hochbauamt das Bräustübel zunächst provisorisch in Schuss bringen. Diese ersten Arbeiten werden laut Gutachten voraussichtlich rund 65 000 Euro kosten und könnten schon in wenigen Wochen beginnen, da Behörde sich dieses Geld bereits vor der Haushaltssperre gesichert hat. „Das Stadtbezirksamt kann dann wieder selbst über die Nutzung des Gebäudes verfügen“, betonte das Amt. Allerdings seien vorerst nur Veranstaltungen im Erdgeschoss möglich, im Obergeschoss allenfalls Aktivitäten in sehr kleinen Gruppen.

StartNext ist von „Crowd-Stübel“ abgerückt

Zudem plant das Hochbauamt, das Bräustübel später komplett instand zu setzen. Dies würde nach Ansicht der Gutachter noch mal mindestens 75 000 Euro kosten. Danach will die Behörde das Haus ausschreiben, um einen langfristigen Mieter zu finden. Das kann aber dauern: Das Geld für die Grundinstandsetzung ist noch nicht reserviert, der Stadtrat müsste es in den kommunalen Haushalt einplanen.

Neben Petrowski hatte auch „Startnext“ früher Interesse am Bräustübel angemeldet. Doch von der Idee, dort ein „Crowd-Stübel“ einzurichten, ist das Dresdner Schwarmfinanzierungs-Unternehmen inzwischen aus Kostengründen abgerückt. „Auf Grund von geplanten Kosten im sechsstelligen Bereich ist für uns das angedachte Nutzungskonzept nicht realisierbar, so dass wir unser Engagement derzeit nicht weiter verfolgen“, erklärte Startnext-Mitinhaber Tino Kreßner auf unsere Anfrage.

