Männernetzwerk Dresden: Hilfe suchen ist keine Schwäche

Dresden

„Sei stark und kein Weichei.“ „Ein Indianer kennt keinen Schmerz.“ Oder: „Jungen weinen nicht.“ Diese Aussagen hat sicher jeder schon mal im Laufe seines Lebens gehört. Sie produzieren nicht nur ein Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern, sondern sie propagieren zugleich ein Bild, dem niemand gerecht werden kann. Wieso nicht weinen, wenn es einem schlecht geht, hat doch das Loslassen von Tränen eine reinigende und nahezu erleichternde Wirkung. Wieso nicht über seine Gefühle sprechen, wenn doch jeder Kommunikationstrainer sagt „Communication is key“ (auf Deutsch: Kommunikation ist der Schlüssel). Gerade Männern wird so vorgelebt, dass sie in jeder Lebenslage stark sein müssen – und Hilfe annehmen sowie danach suchen ein Zeichen für Schwäche sei.

Beratungen und Projekte gegen ungesunde Männlichkeit

Im Herzen der Neustadt – fern der belebten Alaunstraße und in Bahnhofsnähe – liegt der Verein Männernetzwerk. Zwischen Wohnhäusern und dicht beparkten Straßen macht die Fassade in orange und blau auf sich aufmerksam und lädt Besucher hinter die Mauer ein. Die Einrichtungen Papada, P3 sozial, Escape, Männerschutzwohnung Dresden und die Fachstelle für Jungen und Männer bieten hier Beratungen und Projekte für Männer und gegen eine ungesunde Männlichkeit an. Damit gehört das umfangreiche Angebot zu anderen Beratungs- und Begegnungsstellen nach dem Sozialgesetzbuch in Dresden.

Jens Geithner, Sozialpädagoge mit systemischer Beraterausbildung, führt durch die Räumlichkeiten des Vereins in einen hell ausgeleuchteten Raum im Erdgeschoss. An den Seiten stehen Bücherregale, farbenfrohe Bilder schmücken die Wände. Um einen kleinen Couchtisch herum stehen Stühle und ein dunkelgraues Sofa. Hier findet mittwochs in der Zeit von 14 bis 17 Uhr das Männer-Café vom Projekt P3 sozial statt. Viele bunte Flyer auf ei­nem Aufsteller im Raum weisen auch auf die Angebote der anderen Projekte hin. P3 stehe für „Projekte, Partner, Perspektiven“ sowie für ei­ne Eins-zu-eins-Beratung, mit individuellen Angeboten und dem Wunsch, (nicht nur) erwerbslosen Männern Perspektiven zu bieten, erklärt Geithner.

Jens Geithner ist seit zweieinhalb Jahren bei P3 im Team und bietet Betroffenen psychosoziale Begleitung und Beratung. Im Männernetzwerk kommt er mit vielen Männern in Berührung, denen durch den Verlust ihrer Arbeitsstelle und/oder eine Trennung von der Partnerin die Perspektive fehlt. Wie die Männer zu ihnen finden, sei ganz unterschiedlich, so Geithner. Einige kommen über die Vermittlung des Jobcenters, andere über Werbung, jedoch vereint sie alle, dass sie an ei­nem Punkt in ihrem Leben stehen, an dem sie nicht weiterkommen.

Voneinander lernen und profitieren

„Die Männer, die herkommen, sind zwischen 18 und 70 Jahren alt“, verrät er, „wobei die meisten sich schon zwischen 35 und 60 einpegeln. Das ist einfach eine besondere Zeit, in der ,Mann’ sehr krisenanfällig ist“. Durch die Zusammenführung von Männern, die alle unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, bietet sich ihnen hier die Chance, voneinander zu lernen und zu profitieren.

„Wir schaffen Räume und Gelegenheiten, sich über Themen auszutauschen“, erklärt Geithner – und das nicht nur im Männer-Café. Ne­ben diesem gibt es noch ein Sport- und Musikangebot sowie eine Werkstatt, in der bis zu vier Männer gemeinsam oder allein Projekte bewerkstelligen können. „Hier haben sie die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Die Gruppe gibt ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein.“ Auch danach können sie mit den Beratern sprechen und reflektieren, was sie derzeit beschäftigt. „Die Angebote sind jedoch zu jeder Zeit freiwillig“, betont Geithner, „wir können ihnen nur Hilfe und Unterstützung anbieten sowie Impulse setzen.“

Die Männer haben ein hohes Mitspracherecht bei den Angeboten und viele bringen ihre Ideen im wöchentlichen Café ein. Daher sehe Geithner das Männernetzwerk als Brückenfunktion zwischen den Betroffenen und den Beratern vor Ort. „Wir wollen herausfinden, was sie antreibt. Was wurde durch Krankheiten und Krisen verschüttet? Das versuchen wir zu bergen und geben ihnen Kraft, ihren Weg zu gehen.“ Die Resonanz sei durchweg positiv und viele kämen weiterhin zum Ca­fé, obwohl sie keine Krisenberatung mehr benötigten.

Fokus auf Männer in der Pflege

Anlässlich des Weltmännertags am 3. November plante das Netzwerk eine ganze Woche rund um Männergesundheit, Identifikation und das Ablegen von Rollenbildern. In diesem Zuge organisierten sie gemeinsam mit dem Sozialamt Dresden und der Gleichstellungsbeauftragten Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah die Veranstaltung „Männer in der Angehörigenpflege – Was brauchen pflegende Männer?“. Geithner erzählt, dass sich der Verein schon seit geraumer Zeit mit der Frage beschäftige, was Männer davon abhält, bestehende Beratungs- und Begegnungsangebote in Dresden wahrzunehmen. Auffällig sei, dass nur wenige Senioren nach Hilfe suchen, obwohl der männliche Anteil in der Pflege steige.

Bei der Veranstaltung sprachen die rund 20 Teilnehmer über ihre Erfahrungen als pflegende Männer oder mit pflegenden Männern, den Ausbau von Pflegemöglichkeiten, und Pastor Henning Ernst aus Kiel lieferte einen Überblick über Kurse für pflegende Männer. Dabei ging er speziell auf die Gefühle der Männer ein, die durch die Pflege der Partnerin vor einer völlig neuen Situation stünden.

Mit der Veranstaltung erhofft sich das Männernetzwerk den Kontakt mit Einrichtungen und Interessierten stärker ausbauen zu können. In Zukunft möchten sie den Fokus auf die Seniorenarbeit im Verein legen sowie gleichzeitig eine vermittelnde Position zwischen den Betroffenen und den Einrichtungen einnehmen.

Kontakt E-Mail p3-sozial@mnw-dd.de

Von Clarissa Seiferheldt