Dresden

Es kratzt im Hals, die Kopfschmerzen pochen oder die Übelkeit schlägt wieder zu – in solchen Situationen ist der Gang zur Apotheke besonders mühsam. Deshalb reihen sich jetzt neben die Flitzer von Gorillas, Flink oder Lieferando noch weitere Fahrradkuriere in das Stadtbild ein. MAYD bringt Medikamente direkt nach Hause. Das Unternehmen hat sich erst im Oktober 2021 gegründet und ist schon jetzt in 18 Städten vertreten, seit dem 22. März auch in Dresden. „Wir führen unseren Service fast jede Woche in zwei neuen Städten ein“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens.

Lieferdienst „erstaunlich gut“ angelaufen

Das Versprechen: Die Medikamente werden innerhalb einer halben Stunde an die Wohnungstür geliefert. Ausgeliefert werden sie von festangestellten Fahrern. Diese müssen zwar ihr eigenes Rad zum Ausliefern benutzen, bekommen dafür aber eine Aufwandsentschädigung, erklärt der hiesige Verantwortliche Nikolai Regehr. Die genaue Zahl der Beschäftigten in Dresden will das Unternehmen für sich behalten.

Die erste Woche in der Landeshauptstadt lief „erfreulich gut“, sagt Regehr. „Wir haben eine sehr gute Crew, die Apotheken sind zufrieden und die Kunden bisher auch.“ Es sei einer der besten Starts in Deutschland gewesen. Doch dass man sich seine Medikamente auch von einer Apotheke liefern lassen kann, ist kein neuer Service. Warum sollen die Dresdner also MAYD nutzen und nicht bisherige Botendienste? „Wir liefern für Apotheken jeden Tag zwischen 8 und 22 Uhr, klassische Botendienste der Apotheken nur an ausgewählten Tagen und Uhrzeiten, da es sich für sie sonst nicht lohnt“, erklärt Nikolai Regehr.

Bestellen nur über die App möglich

MAYD bietet seinen Service den Apotheken an und schließt mit ihnen einen Vertrag. Dann können die Bestellungen dort ausgelöst werden, die Fahrer holen sie ab und bringen sie zum Besteller. Bisher ist in Dresden nur die Apotheke am Dresdner Hauptbahnhof dabei. Wenn bei Bestellungen Beratung nötig ist oder Unklarheiten bestehen, ruft die Apotheke zurück und gibt Hinweise, was bei den bestellten Medikamenten zu beachten ist.

Bestellt werden kann nur über die App. Dort ist das Angebot, das sich nicht auf Medikamente beschränkt, in verschiedene Kategorien unterteilt. Auch Corona-Tests, Masken, Beautyprodukte, Körperpflege und andere Drogerieprodukte können bestellt werden. Sind alle benötigten Artikel im Warenkorb, müssen nur noch die Adressdaten eingegeben werden, gezahlt wird mit Kreditkarte, Paypal oder auch Google Pay.

Nicht alle Dresdner Stadtteile dabei

Doch es gibt auch Grenzen: Wer in Dresden-Niedersedlitz wohnt, kann MAYD noch nicht nutzen. „Bisher sind nur die Liefergebiete im Service enthalten, bei denen wir unser 30-Minuten-Lieferversprechen einhalten können“, erläutert Regehr. Das Unternehmen plant allerdings stetige Erweiterungen. Im Ruhrgebiet beispielsweise soll der Service schon bald flächendeckend angeboten werden. Zwar sind die Lieferanten dann etwas länger unterwegs, allerdings würden auch Menschen in ländlichen Gebieten profitieren, die längere Wege zu den Apotheken haben.

Sobald das elektronische Rezept bundesweit an den Start geht, soll es auch bei MAYD eingelöst werden können. Einen Starttermin gibt es dafür noch nicht. Bis dahin bleibt zumindest bei einem Rezept der Gang zur Apotheke unausweichlich.

Von Lisa-Marie Leuteritz