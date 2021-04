„Lyra-Quartier“ in der Dresdner Friedrichstadt: Hier entstehen 131 neue Wohnungen

Dresden

An der Schäferstraße hat der Bau von drei Wohngebäuden mit 131 Mietwohnungen begonnen. Das Projekt „Lyra-Quartier“ wurde von der AOC Immobilien AG aus Magdeburg entwickelt. Mit einem symbolischen ersten Spatenstich haben die Projektbeteiligten jetzt das Vorhaben gestartet. Wegen der Coronakrise fand die Veranstaltung im engsten Kreis statt. Vorstand, Bauleiter und Projektleiter zeigten sich optimistisch, dass das knapp 8900 Quadratmeter große Wohnquartier pünktlich bis Ende 2022 fertig wird. Eigentümer sind die Sozialkassen der Bauwirtschaft (SOKA-BAU) aus Wiesbaden.

„Ein starkes Signal für den Wohnungsmarkt“

„In einer wirtschaftlich und kulturell so attraktiven Stadt wie Dresden ist es wichtig, dass ausreichend Wohnraum zu fairen Mietpreisen zur Verfügung steht“, erklärt Till Schwerdtfeger, Vorstand der AOC Immobilien AG. Er zitierte Angaben der Stadtverwaltung, wonach der strukturelle Wohnungsleerstand in Dresden Mitte 2020 bei 2,3 Prozent lag. Gerade deshalb seien Projekte wie das Lyra-Quartier von elementarer Bedeutung, so Schwerdtfeger. „Wir freuen uns, nun endlich mitten im Herzen von Friedrichstadt in die Höhe bauen zu können. In Corona-Zeiten ist das keinesfalls selbstverständlich und ein starkes Signal für den Wohnungsmarkt.“

Das Lyra-Quartier wächst an der Berliner Straße 42-46 und Schäferstraße 53-57. In den drei Baukörpern entsteht ein Mix aus Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit Größen zwischen 56 und 110 Quadratmetern sowie Balkon, Loggia oder Terrasse. Für zusätzlichen Komfort sorgen Aufzüge, Breitbandinternet und ein grün gestalteter Innenhof. Ausreichend Stellplätze für Fahrrad und Auto, 83 davon in einer Tiefgarage, sowie eine kleine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss runden das Angebot ab.

„Die Friedrichstadt ist ein herausragendes Wohnviertel“

SOKA-BAU hat das Lyra-Quartier bereits im Herbst 2020 von der AOC erworben. Die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft will die Immobilie nach der Fertigstellung in ihrem Bestand halten. Werner Schneider, Abteilungsdirektor Asset Management bei SOKA-BAU, erklärte: „Das Lyra-Quartier passt ausgezeichnet in unser Anforderungsprofil für langfristige Kapitalanlagen. Es ist neben zwei Projekten in Leipzig bereits die dritte Investition von SOKA-BAU in Sachsen. Wir sind von diesem besonderen Standort felsenfest überzeugt. Die Friedrichstadt ist ein herausragendes Wohnviertel.“

Lesen Sie auch:

Die AOC Immobilien AG ist derzeit auch in Löbtau aktiv. Zwischen Löbtauer, Lübecker, Eichendorff- und Columbusstraße plant das Unternehmen ein weiteres Wohnquartier mit zusätzlichem Büroanteil. Die Baugenehmigung erwartet Schwerdtfeger noch in diesem Jahr. Er rechnet mit einem zeitnahen Beginn der Bauarbeiten.

Die AOC Immobilien AG hat sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von Wohn- und Gewerbeprojekten spezialisiert. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeiter in Magdeburg und eigenständigen Büros in Erfurt, Leipzig und Dresden. Gegründet im Jahr 2004, hat die AOC Immobilien AG bislang mehr als 600 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert.

Von Thomas Baumann-Hartwig