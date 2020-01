„Luise Gift“ mit Schuss an der TU-Bühne in Dresden

Dresden

64 Jahre hat es gebraucht: Doch nun hat die Studentenbühne der TU Dresden, kurz die bühne genannt, ihr erstes Musical – und das als echte Uraufführung: „Luise Gift“ erlebte eine begeistert aufgenommene Premiere. Wie gewohnt, aber hier besonders passend: auf der eingemauerten Ex-Bühne im Victor-Klemperer-Saal.

Angesiedelt in den frühen Zwanzigern

Erik Barth schrieb Text und Musik – und inszenierte es gemeinsam mit Nora Hardow in zwei kurzweiligen wie pausenlosen Stunden, wobei beide auch Bühnenbild und Kostüme stifteten. Barth, der mit Aniko Nagy und der neugegründeten Theatergruppe Blackout per „MutProbe“, also Alan Ayckbourns „Gameplan“ im August 2018 im Theaterhaus Rudi eine erste Duftnote hinterließ, hat den Stoff in den frühen Zwanzigern angesiedelt – also rund eine Dekade vor „Cabaret“ – und spielt mit dem Sujet Männerclub, wobei die Männer samt und sonders noch unter den Kriegsfolgen leiden.

So hat der widerliche Klubbesitzer Alfred ( David Conrad) in seinem Etablissement namens Café Miramar mit Sänger Levin und diversen Mädchen, vor allem mit Luise Gift als Chefkurtisane, ein halbwegs illegales Geschäft etabliert, das alle gerade so ernährt. Doch hat Luise eine Schwäche für Frauen, was nach ihrer Kuppelmutter Hedwig nun auch die designierte Nachfolgerin Lilly ins Unglück zu treiben droht. Denn sie wähnt sich unter einem Fluch, sobald sie sich verliebt. Derweil beglückt sie ihre Gäste als Freier ( Hannes Knischewski, auch als Richter und Stadtrat) souverän und ist wie Levin unverzichtbar.

Das alles bliebe im Fluss, käme nicht ein barscher deutscher Graf namens Archibald (Sebastian Gabei) mit Pistole einmarschiert, um die Unmoral und Dekadenz knallhart anzukreiden – vor allem hat er Levin tucholskyhaft als Jaguar ertappt. Bevor die Lage eskaliert, verraten – jeweils eingebettet in traurig-schöne Songs – Luise und Levin ihre persönlichen Geheimnisse…

Inszeniert ohne Brimborium

Das alles kommt genauso simpel daher, wie es klingt, und wird noch dazu – entgegen jedwedem Zeitgeist – in gelassener Linearität wie Ruhe erzählt. Vieles ist genau vorhersehbar wie nachzuempfinden und funktioniert vor allem emotional. Und begeistert ob dieser Konstellation dabei in erstaunlicher Konsequenz das vornehmlich junge Publikum – das völlig zurecht gebannt zuhört, um danach in großen wie anhaltenden Jubel auszubrechen.

Was auch an der Band als Quartett im Hintergrund liegt: Jonathan Wehnert am Piano (und als Barkeeper), Tobias Hatzfeld an Gitarre und Akkordeon, Véronique Weber-Karpinski und Johannes Weber, auf seiner Drumbox sitzend – alle in Schwarz mit roten Blümchen begleiten den Abend geschickt im Hintergrund, wobei Barth als Komponist auf Überschwang verzichtet.

Als Regieteam setzen Barth und Hardow auf bewährte Theatertugenden. Sie inszenieren das Ganze ohne Brimborium, nahezu ohne Bühnenbild und mit ganz wenigen Requisiten (Barpiano, Gehstock, Klamottenkoffer, zwei Stühle, eine Pistole mit zwei Schuss) – bei neun Darstellern und den vier Musikern im Hintergrund würde es sonst auch zu eng.

Dafür passiert alles exakt; so offenbart sich eine sorgsame Probenarbeit. Jeder Typ hat seinen Charakter, wobei die Ambivalenzen und Entwicklungen ganz den beiden Damen – also Lilly und Luise – gehören, und der lockere Levin Freudenreich als gute Seele mit dreifach-gefährlicher Valenz – Jude, Schwuler und Kommunist – als geheimer Held wie Märtyrer leicht herausragt.

Ebenso angenehm wie sensibel

Mit Pia Schellen und Valentin Reichert (der zudem das Plakat schuf) sind als Luise und Levin zwei Darsteller auf der Bühne, die wie selbstverständlich an der (hier fehlenden) Rampe stehen und stimmlich wie gestisch absolut überzeugend direkt ins Publikum singen (können). Das mag bei großen Profis manieriert wirken – hier passt es, zumal es nicht dem Ego, sondern der Geschichte dient und wirklich erstaunlich gelingt. Auch die Einlagen von Lisa Jacob als Lilly vom Dorf (hier Schönfeld) und von Luises abgefuckter Ex-Geliebten Hedwig, in kurzer wie furioser Geisterform von Marlene Maser vorgetragen, sind passabel.

Ebenso angenehm wie sensibel: Die Homo- oder Bisexualität, sonst ja gern vordergründig übertrieben dargestellt, bleibt hier immer zurückhaltend im Kontext von Gefühlen – so bleibt die Story plausibel und jugendreif. Klar kann man die Holzschnittartigkeit und das glasklare Spielen mit vermeintlich gestrigen Klischees ankreiden, aber wo wird das im Genre Musical denn wirklich ausgeblendet?

Hier funktioniert es als Produktion im Kontext, weil es einerseits mit Verve und Chuzpe gespielt wird und andererseits auf musikalischer Souveränität beruht, die bei semiprofessionellen Truppen selten ist. Im Dresdner Theaterkontext wäre es die richtige Vorbereitung auf Kästners „Fabian“ im Kleinen Haus gewesen und kann nun (als Empfehlung) die Enttäuschten aus „Im Westen nichts Neues“ (derzeit ebendort) gediegen auffangen.

nächste Vorstellungen:3. bis 5. April (je 20.15 Uhr)

https://die-buehne.tu-dresden.de

Von Andreas Herrmann