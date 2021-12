Dresden

Wer Luis La Metta Zu Hause an der Schwepnitzer Straße besucht, muss sich durch einen kahlen, grauen Hauseingang im Neubau schleusen. Doch bereits der Fahrstuhl, an allen Wänden mit surrealistischen Szenarien bemalt, stimmt auf den bunten Wahnsinn ein, der sich in der Maisonette-Wohnung von Dresdens selbst ernanntem „Alleinunterhalter der Herzen“ abspielt. Und in seinem Kopf.

Wer ist Luis La Metta? „Oh Gott“, stöhnt Luis Schröter, der Mann hinter dem Pseudonym. Der 28-Jährige steht in seinem Neustädter Ankleidezimmer, umzingelt von Leder und Pailletten, Satin und Strass, dazwischen Alltagsklamotten. „So eine Frage stürzt mich in die Existenzkrise.“

„Luis La Metta ist ein Zustand“

Pathos zählt zu den Grundpfeilern von Luis La Mettas Bühnenprogramm. Fast zehn Minuten hängen wir an der Frage. In der Zwischenzeit ersetzt die mit Paillettenblumen und Sternen bestickte Weste T-Shirt und Hemd, bekommen die Hände dicke Silberringe, der Hals ein langes Goldkettchen. „Eva, ich brauche Joe!“, schreit Luis durch den Raum. Seine Partnerin weiß sofort, was zu tun ist, projiziert mit dem Beamer eine Lavalampen-Show an die Wand und richtet Scheinwerfer in allen vier Ecken des Wohnzimmers auf das Zentrum des Geschehens: Luis La Metta an der Pole-Dance-Stange. Im Hintergrund Joe Cockers „Unchain my Heart“. Die Privatwohnung wird zur Bühne. In dem Moment ist die Antwort klar: „Luis La Metta ist ein Zustand, den ich kreiere, wenn ich mit anderen zusammen bin, in dem Menschen komplett loslassen und sie selbst sein können“, sagt Luis. „Wenn ich hier alleine in meiner Wohnung im Glitzer-Jacket stehe, geht das nicht.“ Eva versucht es weniger philosophisch: „Er ist der Typ auf der Party, der sich niemand traut, zu sein, den man aber dabei haben will. Die gelungene Gratwanderung zwischen Charme und Albernheit.“

Karaoke, Comedy und Taxi-Service in einem

Wer Luis La Metta für seine Party bucht, bekommt Deejay, Karaoke-Sänger, Animateur, Komiker und Zauberer in einem. Dafür packt er Musikanlage, Nebelmaschine, Lichterketten und Stroboskop in seinen weißen Volkswagen T4 und fährt los. Seine bisherigen Einsätze: WG-Partys in Dresden, ein 30. Geburtstag im Erzgebirge, die Bunte Republik Neustadt, Kinderdisko in der Scheune, eine Open-Air in Leipzig, bei der ihn gar RTL für die Show „Ohne Filter“ begleitete und zahlreiche Abende im Hebedas, wo Luis Schröter nach Jahren hinter der Bar zum Geschäftsführer aufgestiegen ist.

Wie die meisten Kulturschaffenden zwang Corona auch Luis La Metta zur Bühnenpause. Vier Weihnachtsfeiern seien ihm in diesem Jahr durch die Lappen gegangen. „Mir fehlt das Publikum“, sagt der gebürtige Thüringer. Für eine Freundin organisierte er eine Geburtstagsrunde per Zoom und in Zusammenarbeit mit „So geht Sächsisch“ lud er in Lockdown-Zeiten zur Online-Karaoke ein. Doch das ist nicht das, was Luis La Metta will. „Ich will der Typ sein, der dir eine geile Feier organisiert, von der Planung übers Licht bis dahin, dass ich die Leute nach Hause fahre, wenn sie zu besoffen sind.“ Weltweit könne man ihn buchen, verspricht der Künstler. „Ich brauche nur eine Steckdose und es kann losgehen.“ Wobei – da fallen ihm noch die Glitzervorhänge ein. Die dürften genauso wenig fehlen wie die Hundesticker und Süßigkeiten, die Luis La Metta an sein Publikum beim Karaoke-Singen verteilt. Für spezielle Fälle gebe es auch noch eine Riege Katzensticker.

Liedtexte dank alkoholisierter Kneipenabende

Neben Karaoke gehören auch eigene Produktionen zum Repertoire von Luis La Metta. Titel wie „Sechs Kosaken Mit Krawatten“, „Zurück in die Lappenfabrik“ oder „Ich klopfe auf den Tresen“ fasst der studierte Musikwissenschaftler als „beschwingte Lieder über die Leichtigkeit des Seins“ zusammen. Wie er darauf kommt? Luis holt ein rotes Buch aus der Küche. In dem DIN-A5-Format konserviert er alle Ideen, die ihm im Laufe des Tages durch den Kopf schwirren. Ein Foto? Verboten. Die meisten seiner Songs entstehen aus Alltagsgesprächen, erzählt Luis. So wie „Kleber in Tunesien, Haarspray in Dakota, Poledance in St. Petersburg, Minigolf in Gotha“. Der Songtitel sei eine Symbiose aus besoffenen Gesprächsfetzen eines Abends in einer Neustädter Raucherbar.

Mit Gitarren, Synthesizer und Keyboard transformiert Luis seine Songideen aus dem roten Buch in Klänge.„Ich bin nicht fähig, alle Ideen in die Welt rauszulassen, weil es sich sonst überschlägt“, sagt der Mann mit dem funkelnden Oberkörper. Bei manchen Bewegungen öffnet sich seine Paillettenweste wie ein Vorhang und offenbart einen Schriftzug unter fein gesätem Brusthaar. „La Metta“ steht da in großen Lettern. Eine Ode an Luis’ Idol Loriot und dessen Weihnachten bei den Hoppenstedts. Sein Satz „Früher war mehr Lametta“ aus dem Jahr 1976 steht heute symbolhaft für das Gefühl, dass früher alles besser war.

Vorbilder: Loriot, Rudi Karell, Helge Schneider

Auch Luis’ Wohnung zelebriert das Vergangene. Auf einem Poster über dem Esstisch schießt 68er-Weltraumagentin Barbarella durch die Galaxis, auf der Kommode blubbert die Lavalampe in Lilatönen, neben dem Bett mit weißer Satinwäsche thront die 70er-Jahre-Spiegelkommode. Für seine Kunst orientiert sich Luis ebenfalls an der alten Schule. Loriot, Rudi Karell, Manfred Krug, Helge Schneider: Sie alle stehen im kleinen roten Buch, aufgelistet unter „Vorbilder“. Daneben fasziniert ihn die vergangene Ära der großen Fernsehshows, die ganze Familien für Stunden aufs Sofa lockten. „Mein Ziel ist, vor 20 Jahren bei einer Show von „Wetten Dass“ dabei gewesen zu sein“, sagt Luis, bei dem man sich immer wieder fragt, ob er als Schröter oder La Metta spricht. Doch die Frage läuft ins Leere, eine klare Trennung zwischen beiden gebe es nicht.

Das rote Buch öffnet sich wieder. Jetzt geht es um Filme. Mehrere Ideen habe er schon im Kopf, sagt Luis. Dresdner Alleinunterhalter, die sich im Grabenkampf gegenseitig die Autoreifen zerstechen; Luis La Metta, der auf die Boulevard-Journalistin Jannika Sultan trifft; Reporter, die abgefüllt werden; La Metta und Sultan in Liebe vereint. Cut! Luis beginnt mit der nächsten Vision, stoppt, schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen und stöhnt. Der Pathos ist zurück. „Ich habe diesen Jahrmarkt an Ideen im Kopf, wie ein riesiger Baum mit einem noch riesigerem Wurzelwerk. Mit jeder Idee entstehen neue Ideen.“ Am liebsten, sagt Dresdens Alleinunterhalter der Herzen, würde er sich den ganzen Tag auf diesem Jahrmarkt herumtreiben.

Von Laura Catoni