Luft für das Städtische Klinikum Dresden

Dresden

Atempause am Städtischen Klinikum Dresden: Die Zahl der Coronapatienten ist in dieser Woche deutlich gesunken. Wie Sprecherin Viviane Piffczyk jetzt mitteilte, werden gegenwärtig 41 Coronakranke im Klinikum behandelt. 23 Patienten liegen auf Normalstationen und 18 auf Intensivstationen.

Cluster Dresden liegt unter der Überlastungsgrenze

Damit bestätigt sich am Städtischen Klinikum der sachsenweite Trend: Die Belegung der Krankenhäuser liegt unter der Überlastungsgrenze. Auch das Krankenhauscluster Dresden, das besonders bei den Intensivpatienten stabil hohe Zahlen verzeichnete, hat die Überlastungsgrenze inzwischen unterschritten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Vergleich: Am Montag wurden noch 65 Corona-Patienten im Städtischen Klinikum behandelt, davon 20 auf Intensivstationen. Anfang Dezember lagen 92 Corona-Patienten auf Normalstationen und 19 auf Intensivstationen. „Wir befinden uns jenseits des vierten Gipfels“, erklärte die Sprecherin.

Omikron-Variante steht vor der Tür

Das Klinikum gehe davon aus, dass bereits mit der kommenden Woche die hoch ansteckende Omikron-Variante des Infektionsgeschehen bestimmen könne. Erfahrungen in anderen Regionen hätten gezeigt, dass diese Variante weniger aggressiv sei als die bisher das Geschehen beherrschende Delta-Variante. Es müssten im Vergleich zu Delta 80 Prozent weniger Patienten in Kliniken eingeliefert werden.

Problem mit hoher Zahl gleichzeitig Infizierter

Das Problem für die Krankenhäuser liege aber in der deutlich größeren Anzahl von gleichzeitig infizierten Personen. In einigen Regionen Deutschlands wie Bremen oder Stadtteilen von Berlin liegt die Inzidenz bereits deutlich über 1000. Zudem wird das Virus auch nicht vor dem Klinikpersonal und deren Angehörigen halt machen, was zu zusätzlichen Problemen führen könnte.

Von Thomas Baumann-Hartwig