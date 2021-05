Lückenschluss am Elberadweg in Dresden: Der ADFC kämpft seit zehn Jahren

hDresden

Der Elberadweg am nördlichen Flussufer verläuft noch immer nicht lückenlos. Darauf wies der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) jetzt mit einer Veranstaltung an der Fährstelle in Niederpoyritz hin. Zwischen Altwachwitz und der Laubegaster Straße in Niederpoyritz werden Radfahrer und Radfahrerinnen über die Pillnitzer Landstraße geleitet – aufgrund des Autoverkehrs eine gefährliche Route, heißt es vom Verein. Er richtet den Appell an die Stadt, mit dem Ausbau „endlich einen Zahn zuzulegen“.

Zwölf Kilometer Radweg fehlen

Der Bau der fehlenden zwei Kilometer Radweg ist dem ADFC schon seit Langem ein Anliegen. Die erste Petition für den Lückenschluss mit insgesamt 2000 Unterschriften stellte er 2008. Obwohl die Stadt erste Pläne bereits ein Jahr später vorlegte, ist es bisher nicht zum Bau gekommen.

„Es kann nicht sein, dass man seit dem ersten Beschluss 2009 stolze zwölf Jahre und drei Baubürgermeister dafür benötigt, zwei Kilometer Radweg zu bauen“, betont Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden. Seit 2009 habe es zahlreiche Stadtratsbeschlüsse, „Variantenuntersuchungen“ und Bürgerratssitzungen gegeben – bisher ohne Ergebnis.

Den Anlass für den aktuellen Appell am Elbufer liefert die Tagung des Stadtbezirkbeirats Loschwitz, die am Mittwoch stattfindet. Dort wird eine Teilung des Bebauungsplans verhandelt: Zunächst soll wenigstens der 900 Meter lange Abschnitt von Altwachwitz bis zum Fähranleger Niederpoyritz fertiggestellt werden.

Bei der Veranstaltung am Montag waren auch Altaktivisten von 2008 zugegen. Sie versammelten sich unter dem Motto „ Werden wir das noch erleben?“. Die ADFC-Veteranen Hartmut Dreßel (79) und Werner Schmiedecke (80) fordern beispielsweise: „Wir möchten auf unsere alten Tage noch erleben, einmal durchgängig und ungehindert auf dem rechten Ufer wenigstens bis Pillnitz radeln zu können“.

Von Linde Gläser