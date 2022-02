Dresden

Kennen Sie das? Die Vernunft schreit so laut nein, dass es die Nachbarn hören und sie sagen trotzdem ja. Es war so ein Moment im Sommer 2019 in Bologna, zwei Tage vor meinem Rückflug nach Bella Germania. Während meine Freunde schon die ersten Sachen in ihre Koffer legten, tauschten Giovanni und ich Herzen und Weinglas-Emojis bei Whats App aus. Sechs Stunden später trafen wir uns in einer der vielen gleich aussehenden Gassen der Studentenstadt, die sich aufgeheizt hatte wie ein Kessel über dem Feuer.

Küssen gegen „cute aggression“

Als wäre das Blut nicht schon genug in Wallung gewesen, gönnten wir uns eine Flasche Rotwein in Giovannis Bar-Tipp. Italiener hegen offenkundig eine Vorliebe für Kunststoff, ähnlich wie bei Peppinos Lieblingsrestaurant herrschte auch hier Gartenstuhl-auf-Teppich-Romantik. Alles Dinge, die egal waren beim Anblick von Giovanni. Mit ihm ging es mir wie anderen mit Hundewelpen. Sein Anblick entzückte mich so sehr, dass ich es kaum ertragen konnte und ihn am liebsten zerquetscht hätte. Psychologen sprechen von „Cute Aggression“, auf Deutsch „süße Aggression“. Zerquetschen konnte ich ihn nicht, doch das Küssen half.

Zwei Stunden später im Souterrain. Giovanni hatte zu sich eingeladen, aus seinem Küchenfenster konnte ich den vorbeilaufenden Frauen unter den Rock schauen. Den Flur zierte blauer Turnhallenboden, das Badezimmer Schimmel. Für seine 20 Quadratmeter unter der Erde zahlte Giovanni doppelt so viel wie ich für meine zwei Zimmer in der Neustadt. Momente, in denen die Auswanderungslust nachließ.

Zwei Flaschen Wein, fünf Packungen Rucola

Weil der Alkoholpegel Nachschub erlaubte, lotste Giovanni mich zu seinem Kühlschrank. Darin: zwei Flaschen Weißwein, fünf Packungen Rucola. Für die Frage, was es mit dem ganzen Salat auf sich hatte, blieb keine Zeit, meine Heimreise lag in unser beider Nacken, weshalb wir schnell den Weg über den blauen Sportbodenbelag in Giovannis Zimmer fanden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es hätte der perfekte Abschluss einer deutsch-italienischen Urlaubsromanze werden können. Doch während Vino und Rucola en masse vorhanden waren, fehlte es am Verhütungsmittel. Da offenbar jeder vom anderen erwartete, dieses bereitzustellen, lagen die wenigen Sommerklamotten bereits auf dem Boden, als das Problem zu Tage trat. Weil Giovanni besser wusste, wo Bologna seine Kondomautomaten hat, machte er sich auf den Weg. Für mich öffnete sich ein zehnminütiges Zeitfenster, in dem der Schweiß trocknen und die Gedanken kreisen konnten. Was, wenn ich ihn in Deutschland nicht mehr aus dem Kopf bekomme? Wie oft könnte ich mir Flüge nach Bologna leisten? Ob er überhaupt eine Beziehung sucht?

Das Zufallen der Wohnungstür beendete meinen gedanklichen Exkurs. Giovanni war zurück, seine Hände leer. Kein Bargeld, sagte er. Zum Glück, sagte die Vernunft.

Von Lou