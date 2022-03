Lous Dating Kolumne aus Dresden: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort?

Dresden

Den postmodernen Singles mit ihren Smartphones und ihrer Selbstdarstellung wird gern ein Hang zum Kurzlebigen nachgesagt. Jobs, Beziehungen, Wohnort: Alles bricht ab, sobald die Langeweile um die Ecke schaut. Dominik und ich hatten mit unserer Geschichte den ultimativen Gegenbeweis geschaffen.

Ausflug in die spanische Tinder-Welt

Seit einem Dreivierteljahr hegten und pflegten wir unsere virtuelle Verbindung. Selbst wenn die Nachrichtenfrequenz nachließ, rutschte Dominik in meiner Chatleiste nie soweit nach unten, dass ich scrollen musste. Ganz nach oben rutschte er an einem Mittwoch in Barcelona, als ich neben spanischer Küche und Kultur auch das einheimische Tinder-Angebot erkunden wollte.

Neugierig auf eine Kostprobe verließ ich meine stickige Stadtwohnung und traf mich mit Adrian, einem 28-jährigen PR-Profi, der werktags das Image von fragwürdigen Unternehmen polierte und wochenends Touristinnen durch seine Stadt schleuste.

Date-Nachbesprechung mit Dominik

Mit Adrian passierte das, wovor die meisten Tinder-Skeptiker Panik haben: Ich erkannte ihn nicht wieder. Seine Erscheinung hatte so viel mit seinen Profilfotos zutun wie deutsche Bratwurst mit spanischem Serrano. Nach zwei Stunden trennten wir uns.

Sei nicht so oberflächlich! Ein hübsches Gesicht erfüllt auch keine Beziehung! Um den inneren Kritiker in mir zu schließen, öffnete ich den Chat mit Dominik. Unsere Date-Berichte hatten mittlerweile Tradition. Genauso wie das abschließende Fazit: In unserer Konstellation wäre es ganz anders gelaufen.

Eine Hypothese, die wir sowieso nie testen würden, dachte wohl jeder von uns. Bis mich die Sehnsucht nach dem deutschen Alltag zurück nach Dresden trieb. „Bin wieder da“, schrieb ich. Dominiks Antwort: Drei Herz-Emojis.

„Und, bin ich wie in deiner Vorstellung?“

Zwei Wochen später schaute ich aus meinem Neustädter WG-Zimmer gen Kopfsteinpflaster. Zwischen Radfahrern und Touristen stand er: Dominik. Nachdem wir uns ein Jahr lang verpasst hatten, waren Raum und Zeit auf unserer Seite. Die Begegnung hatte vermutlich etwas von dem Moment, in dem das Baby den Mutterkörper verlässt. Nach Monaten im Verborgenen war da plötzlich wer, den man kannte und gleichzeitig auch nicht. Im Dickicht der anfänglichen Nervosität brachten wir nur eine Frage heraus: „Und, bin ich wie in deiner Vorstellung?“ Wir lachten.

Der Diamant hatte an Funkeln verloren

Aussehen, Humor, Intellekt: Alles, was Dominik mitbrachte, glich ich ab mit dem, was meine Vorstellungskraft ein Jahr lang kultiviert hatte. Der Abgleich passte. Und doch war etwas anders. Der Diamant funkelte auf einmal nur noch halb so schön. Vielleicht weil ich nun näher dran stand. Vielleicht, weil es die Unerreichbarkeit des anderen war, die den Zauber erzeugt hatte. Vielleicht, weil wir doch zu den postmodernen Singles gehörten, die an Eifer verlieren, sobald die Langeweile einkehrt.

Von lc