Lous Dating Kolumne aus Dresden: Wie das Haustier die Attraktivität steigern kann

Dresden

Wer auf einer Dating-App Erfolg haben will, braucht aussagekräftiges Bildmaterial. Fälschlicherweise denken viele Männer, dass es dabei ausschließlich um den Look geht. Die Folge: Serien von Selfies, die sich maximal im Aufnahmewinkel unterscheiden, und Halbnackt-Motive, bei denen die Vorstellungskraft kaum noch etwas zu tun hat.

Ein Kater namens Rolf

Glücklicherweise bestimmen Ausnahmen die Regel, sodass nach minutenlangem Nach-Links-Wischen (so wird bei Tinder aussortiert) Peter auf meinem Handybildschirm lächelte. Bei ihm gab es weder Selfies noch Nackedeis. Stattdessen Peter auf der WG-Pary, Peter beim Surfen und – das war das beste – Peter mit Katze. Ob die ihm gehöre, fragte ich ihn. Sein Ja versetzte mich in größte Euphorie.

Seit meinem Umzug nach Dresden und dem damit verbundenen Abschied von meinen Katzen klaffte ein großes Loch in meinem Herzen für Stubentiger. Peter sollte es füllen. Oder besser sein Kater Rolf, dessen Name als einziger in dieser Kolumne redaktionell unverändert blieb.

Programmieren, auflegen, Katzenkuchen backen

Ein Bier im Hebedas sollte sicherstellen, ob die Chemie passt. Warum er Rolf nicht mitgebracht hat, fragte ich Peter zum spaßigen Einstieg, womit wir gleich beim Thema waren. Peter erzählte von Rolfs drittem Geburtstag, den sie eine Woche zuvor in großer Runde mit großem Thunfischkuchen gefeiert hatten. Unsere Zigaretten brannten ab und mein Herz schmolz dahin.

So, wie sich Frauen mit Kinderwunsch beim Anblick eines Mannes mit Baby am Bauch fühlten, ging es mir mit Peter und seinen Katzengeschichten. Um nicht wie die verrückte Katzenlady aus The Simpsons zu wirken, zeigte ich auch Interesse an Peters Person. Er war Programmierer, am Wochenende Deejay. Sein blasses Gesicht verriet, dass er lieber am Rechner und im Club war als an der frischen Luft. Doch der Nerd-Charme gefiel mir, sodass aus einem Date zwei und dann drei wurden.

Der Kuss hat entschieden

Mein Traum, den gemeinsamen Kochabend bei Peter und damit bei Rolf zu verbringen, fand leider keine Erfüllung. Der Herd sei kaputt, erklärte der Katzenbesitzer und stand einen Tag später in meiner Küche. Während die Champignon-Weißwein-Soße vor sich hin köchelte, setzte Peter zum Kuss an.

In den darauffolgenden Sekunden zerfiel Rolfs und meine gemeinsame Zukunft wie ein Kartenhaus. Es war kein schlechter Kuss, doch es fühlte sich an, wie wenn die Ferse der Socke nach oben zeigt – einfach falsch. Daran änderten auch die nächsten drei Versuche nichts. Der Frust war groß, denn die Suche ging weiter. Doch eine Erkenntnis schmerzte viel mehr: Dass es eine andere Frau sein wird, die eines Tages Rolfs Nacken krault.

Von Lou