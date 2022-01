Dresden

„Der IQ ist das neue Sixpack“, titelte die NZZ und sprach dabei für die Sapiosexuellen. Für sie steckt, abgeleitet vom lateinischen „sapere“, die Erotik im Intellekt. Wer sie will, kann sich dicke Muskeln und enge Kleider sparen und stattdessen über das ethische Dilemma der Triage oder die Gravitationstheorie philosophieren. Da Intelligenz bei meiner Partnersuche höchste Priorität hatte, war wohl auch ich sapiosexuell. Bewusst wurde mir das nicht beim Lesen der NZZ, sondern beim Date mit Sebastian.

Es war ein weiterer Tinder-Versuch. Anders als sonst, kannte ich das Gesicht schon. Sebastian war ein Kommilitone meines Bruders, der mich bei der ersten Gelegenheit über dessen Ruf als Aufreißer aufklärte. Ein Warnschuss, der so schnell verhallte, wie er ertönt war. Meine Fantasie malte sich bereits aus, wie ich Sebastian vom Campus-Casanova zum festen Freund gemacht hatte.

Leichte Kost statt Tiefgang

Erster Schritt: Ein Feierabendbier im Hechtviertel. Ich kam zu Fuß, er auf dem Skateboard. Schon von Weitem ertönten Sebastians Rollen auf dem Asphalt. Selbstbewusst bremste er ab, klemmte sich das Brett unter den einen Arm und begrüßte mich mit dem anderen. Zwei Bier lang ging es um Gott und die Welt. Leichte Kost, Tiefsinniges blieb aus. Doch ich übte mich im Erwartungsmanagement. Die Da­tes mit Thomas hatten gezeigt, dass zu viel Tiefgang am Anfang auch den Absturz bedeuten konnte.

Zwei Tage später nippten Sebastian und ich erneut am Feierabendbier. Der 26-Jährige war lieb und lustig, manchmal auch schüchtern. Nichts deutete auf den Aufreißer hin. Auf die ersehnte Tiefsinnigkeit leider genauso wenig. Ungeduldig ergriff ich die Initiative, stieß Themen aus Politik (Pegida geht immer) und Psychologie (Gefühle hat jeder) an. Es war wie Tischtennis ohne Partner. Meine Gesprächsimpulse perlten an Sebastian ab wie Öl an Teflon. Selbst auf die komplexesten Fragen folgten banale Antworten wie „ja“, „nein“ oder „schwierig“.

Von Mangos, Massentierhaltung und Medien

Bis wir aus unerfindlichen Gründen bei Mangos landeten. Ich erzählte von meiner Vorliebe für die Frucht und dem schlechten Gewissen, das ihr ökologischer Fußabdruck hinterließ. Sebastian erzählte von seinem Urlaub in Indonesien und seiner Überzeugung, dass es dort ohnehin zu viele Mangos gebe.

Angekommen im thematischen Minenfeld aus Verzicht und Moral, sprachen wir über Massentierhaltung. Während ich für weniger Fleischkonsum plädierte, wies Sebastian auf die Arbeitsplätze hin, die verloren gehen würden, wenn wir die Tiere aus ihren eigenen Exkrementen in den dunklen Hallen befreiten. Nach der Massentierhaltung waren die Medien dran. Welchen Sinn die Arbeit von Journalisten (also mir) eigentlich hätte, wenn sie immer nur Negatives berichten, fragte Sebastian und antwortete sich selbst: „Eine Zeitung, die nur positive Nachrichten veröffentlicht, würde ich mir kaufen.“

Bevor ich die Nachrichtenwerttheorie herausholte, biss ich mir auf die Zunge und bedankte mich für den schönen Abend. Noch während das Rollen seines Skateboards verhallte, verschwand Sebastian aus meiner Gedankenwelt. Solange, bis ich den NZZ-Artikel fand.

Von Lou