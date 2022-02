Lous Dating Kolumne aus Dresden: Wenn die Sprachbarriere keine Rolle spielt

Dresden

Drei Prozent: So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Urlaubsflirt eine Ehe wird, wie eine repräsentative Umfrage des Reiseveranstalters L’tur ergeben hat. Vielleicht war es der Rotwein oder der von Naivität oft schwer zu entscheidende Optimismus der Italiener, der mich zur Überzeugung brachte, dass Giovanni und ich zu den drei Prozent gehören könnten.

Giovanni und die jungen Mütter an der Kasse

Es war Juli 2019 in Bologna, ein weiterer Urlaub mit Freunden. Während der Schweiß aus den Poren schoss, schwirrten Erinnerungen an Peppino durch meinen Kopf. Nachdem es mit dem neapolitanischen Gefängniswärter trotz oder wegen seiner Geschenke nicht geklappt hatte, wollte ich es noch einmal wissen. Giovanni war leidenschaftlicher Maler. Sein Geld verdiente er allerdings nicht mit Pinsel und Acryl, sondern an der Kasse der H&M-Kinderabteilung, wo er tagtäglich von jungen Müttern umgarnt wurde. Ich konnte es ihnen nicht verübeln, Giovanni war gesegnet mit schwindelerregender Schönheit. Seine dunklen Korkenzieherlocken und markanten Gesichtszüge hätten auch mich den Visa-Pin an der Kasse vergessen lassen. Wie Peppino kam Giovanni aus Neapel. Die anfängliche Angst, beide hätten zusammen die Schulbank gedrückt, erwies sich beim ersten Treffen als unbegründet, die Hauptstadt Kampaniens als groß genug.

Eine neue Liebe als Anstoß zum Auswandern?

Giovanni und ich trafen uns an einem Mittwoch, mein Rückflug ging am Samstag. „Du hast noch drei Tage, um mich vom Leben in Italien zu überzeugen“, sage ich flapsig, doch ein kleiner Teil meines italophilen Ichs meinte es ernst. Oft genug hatte ich im Dauergrau des deutschen Januars übers Auswandern ins Land von Pasta, Pavarotti und Parmaschinken sinniert. Es fehlte nur ein Anstoß, ein Jobangebot, eine neue Liebe. Bereits nach unserem ersten Bier malte sich meine Fantasie aus, wie ich für Giovanni meine Kisten in Deutschland packe. Doch beim Dating ist Erwartungsmanagement das A und O, besonders in der Ferne. Nicht ohne Grund warnen selbsternannte Urlaubsflirt-Experten vor zu großen Plänen, die sich mit dem Abheben des Flugzeugs in Richtung Heimat meist in Luft auflösen.

Humor, Rotwein, Anziehungskraft gegen Sprachbarriere

Ob Flirt oder neue Liebe: Man sollte sich verstehen. Ob Giovanni und ich das taten, war schwer zu sagen. Mein Italienisch reichte für Restaurantbestellungen, sein englischer Wortschatz passte auf einen Einkaufszettel. Das Gute: Sprachschwierigkeiten haben etwas Verbindendes. Während ich über das fehlende Englisch eines jungen Europäers im 21. Jahrhundert lachte, schmunzelte Giovanni über meine Italienischfehler. Die Kombination aus Humor, reichlichem Rotwein und ausgeprägter Anziehungskraft kompensierte den fehlenden Tiefgang so gut, dass wir es durch die halbe Stadt schafften bis zum bolognesischen Busbahnhof. Hier überwanden wir die Sprachbarriere auf einfachstem Wege: Mit einem Kuss. Uns blieben noch zwei Tage.

Von Lou