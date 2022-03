Lous Dating Kolumne aus Dresden: Wenn die Realität die Romantik killt

Dresden

Dating-Apps wird vieles nachgesagt. Von der Show der Oberflächlichkeiten, die sich auf ihnen abspielt, übers Ende der Romantik, die sie einleiten, bis zum potenziellen Serienkiller, dem sie Tarnung hinter dem Fake-Profil gewähren. Doch wer Paranoia und Pessimismus mal beiseite räumt, muss zugeben: Dank Tinder und Co. war es noch nie so einfach wie heute, andere Singles zu finden. Sowohl in der Nähe als auch in der Ferne, wie das Beispiel von Dominik beweist.

Liebesnachrichten am Tag und in der Nacht

Zwar hatten der angehende Französischlehrer und ich uns in Dresden verpasst. Doch wir gaben nicht auf. Mit jedem Kilometer, den sich Dominik von der Landeshauptstadt und damit von meinem physischen Ich entfernte (Tinder verrät die Distanz), desto länger wurde unser Chatverlauf. Wir schrieben und witzelten, schickten uns Fotos, Sprachnachrichten und Musiktipps. Es war wie ein Sog. In unseren Köpfen sprießten die Fantasien. Vom ersten Treffen im analogen Raum, von Besuchen in Dresden, Mainz und den USA. Wir schrieben morgens, als wir in unseren Betten lagen, abends, als wir bei unseren Freunden waren und nachts, als wir gelangweilt auf Partys saßen.

Wo das alles hinführen sollte? Eine Frage, die wir gekonnt ausklammerten, da sie uns sonst wohl die Stimmung verdorben hätte. Stattdessen schaukelte sich unsere virtuelle Liebesbrieffreundschaft so weit hoch, dass wir eine Woche später am Telefon über Zugverbindungen nach Mainz berieten. Dominik hatte mich für sein letztes Wochenende in Deutschland eingeladen. Jetzt oder nie, dachten wir. Bei der Gelegenheit hätte ich nicht nur ihn, sondern seine ganze Familie kennengelernt, denn seine Wohnung war schon gekündigt.

Wenn die Realität die Romantik einholt

Übernachten im Kinderzimmer, Zugtickets für 200 Euro, Fahrtdauer sechs Stunden: Leichtigkeit klang anders. Je länger wir über die Idee sprachen, desto mehr holte uns die Realität ein, die sich wie eine dicke Schicht Pech über die bisherige Romantik legte. Nach 45 Minuten legten wir auf. Ertönten die Nachrichten des anderen sonst im Minutentakt, herrschte nun zwölf Stunden Stille. Der Schritt ins Konkrete hatte uns beide zwei Schritte zurück machen lassen. Meine Deutsche-Bahn-App hatte die Verbindung Dresden-Mainz noch geöffnet. Doch anstatt zu buchen, brach ich ab. Eine Woche später stieg Dominik in seinen Flieger nach New York.

Von Lou