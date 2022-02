Dresden

Unpünktlichkeit, Blicke aufs Handy, Monologe über sich selbst: Wer beim ersten Rendezvous Erfolg haben will, sollte manche Dinge lieber lassen. So schreibt es der Dating-Knigge im Internet vor und – wenn wir ehrlich sind – auch der gesunde Menschenverstand. Friedrich hielt sich an die Regeln. Mehr noch: Beim ersten Date spendierte er einen Erdbeer-Daiquiri, beim zweiten rückte er mit Kirschen aus dem Kleingarten an, beim dritten holte er mich mit seiner Schwalbe ab. In dem 30-Jährigen steckten nicht nur gute Manieren, sondern auch ein wahrer Romantiker.

Ein Kennenlernen wie ein Wunschkonzert

Nachdem die bisherigen Männer zu sehr mit sich, ihrer Ex oder einer anderen beschäftigt, in einer Ehe oder in Drogengeschäfte verwickelt waren oder im Ausland wohnten, glich das Kennenlernen mit Friedrich einem Wunschkonzert. Er lebte in Dresden, war seit zwei Jahren Single und suchte eine Partnerin. Die Ex war Geschichte, Drogenkonsum und Polygamie fand der studierte Psychologe albern. Neben seinem Sinn für Romantik besaß Friedrich einen unschlagbaren Humor und den Look, dem ich immer wieder verfallen war: Braune Locken, Bart, Jeans, T-Shirt. Wo ist der Haken, hätte ich mich fragen können. Doch stattdessen fragte ich Friedrich, ob wir an den See fahren wollten, um aus der stickigen Stadt (es war Juli) zu fliehen.

Zwei Tage später saßen wir mit heruntergelassenen Fenstern im Auto, auf dem Rücksitz Handtücher und Wassermelone. Während Häuser, Felder und Bäume vorbeirasten, rannte mein Geist durch die Dates der Vergangenheit, all die mehr und weniger verkorksten Begegnungen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Das muss er sein, dachte ich, als gäbe es ein Gesetz, dass nach einer bestimmten Zahl von Niederlagen den Liebeserfolg vorschrieb. Gleichwohl wir das Sind-wir-schon-ein-Paar-Gespräch noch nicht hatten und nicht wenige Romanzen der Spätmoderne mit ihrem Imperativ der Unabhängigkeit genau daran scheitern.

Von geschenkten Kirschen zu Fäkalbakterien

Der Sonntag am See war unser siebtes Treffen. Da meine vergangenen Versuche im Schnitt eine Haltbarkeit von zwei Dates hatten, zählte ich bei Friedrich akribisch mit, fühlte mich nach fünf Wiedersehen beinahe wie in einer Langzeitbeziehung. Ob es ihm auch so gehe, wollte ich Friedrich fragen, nachdem wir aus dem Auto ausgestiegen waren. Doch da ergriff er das Wort: „Mist, hier gibt es gar kein Klo.“ Stimmt, sagte ich. „Musst du pinkeln?“ Sein Gesicht zeugte von Anspannung. „Wenn es das nur wäre“, antwortete er.

Nachdem wir unsere Taschen abgelegt hatten, griff sich der Psychologe eine Packung Taschentücher und kündigte grinsend einen „kleinen Spaziergang“ an. Zehn Minuten später kehrte er zurück. Anstatt seine Finger in den anliegenden See zu tauchen, steckte er sie in die Schüssel mit Wassermelone. Um uns herum kreischten Kinder – doch ich hörte nur das Schlucken in meinem Hals. Die Melone überließ ich ihm, samt seiner Fäkalbakterien. So hätte es Freiherr von Knigge wahrscheinlich auch gemacht.

Von Lou