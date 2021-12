Dresden

Wer sich mit Beziehungswunsch auf der Dating-Plattform Tinder anmeldet, sucht die Nadel im Heuhaufen. Die Kandidaten sind da, ihre Absichten rangieren jedoch vom Check des eigenen Marktwerts über belanglosen Sex bis zur polyamoren Nebenbeziehung. Lange Zeit machte ich den Fehler, mein Ziel (monogame Partnerschaft) zu verbergen und datete mit ungeklärten Fronten drauf los. Nach unzähligen Treffen mit Männern, die, sobald das Wort Beziehung ertönte, das Weite suchten, stieß ich auf Thomas.

„Es darf was Festes werden“, verriet sein Profil, darüber ein weißes Zahnpastalächeln unter haselnussbraunen Knopfaugen. Zwei Tage, nachdem uns der Tinder-Algorithmus zusammengeführt hatte, verabredeten wir uns für ein Bier an der Elbe. Thomas’ Hände waren zittrig, sein Gang dafür umso selbstbewusster. Auf unseren ersten Metern redeten wir über Dresdner Brückennamen, die wir uns einfach nicht merken konnten, Corona (was sonst) und den Schrebergarten-Trend. Die Angst vor ausgehendem Gesprächsstoff legte ich nach 200 Metern beiseite.

Von Hamburg zur Ex-Freundin

„Seit wann wohnst du in Dresden?“, fragte ich, in Erwartung einer schlichten Zahl. Thomas’ Antwort füllte unseren Weg durch den gesamten Rosengarten bis zum Fluss. Von Hamburg, wo er vorher gelebt hatte, kam er zu seiner letzten psychischen Krise, die ihn wiederum zur Ex-Freundin, ihrer Trennung und den Jahren führte, in denen er einfach nicht von ihr loskam.

Ein Informationsschwall, der die Sirenen meines Dating-Warnsystems schrillen ließ. Wieso redet der von seiner Ex? Hängt er noch an ihr? Sucht er statt Liebe nur eine Gesprächstherapie? Mit drei Schluck Bier konnte ich das Frageninferno in meinem Kopf wieder löschen. Zumindest war er in der Lage, über Gefühle zu reden und hielt nichts von Smalltalk à la „Heute ist es ganz schön schwül.“

Schrillende Sirenen im Dating-Warnsystem

Thomas wollte alles wissen. Wie eine Zeitung entstand, was ich für Musik hörte und wie ich beim Dating tickte. Doch vor allem der letzte Punkt löste bei ihm eine gewisse Verkrampftheit aus, die die Sirenen in meinem Kopf erneut auslösten. Der Fakt, dass er nicht mein erstes Tinder-Treffen war, schien ihn genauso wenig zu begeistern wie meine (zwangsläufig) antrainierte Entspanntheit beim Thema Dates. Solang keiner von beiden Verbindlichkeit eingefordert hatte, war für mich weiteres Ausschauhalten in Ordnung. Thomas, so wirkte es, wollte am liebsten mein Tinder-Profil löschen, um mich vom Markt zu nehmen.

Fokus auf Beziehungswunsch

Bevor ich Thomas gedanklich in den Papierkorb verschob, machte ich mir klar: Er sucht eine Freundin, gehört damit womöglich zu einer aussterbenden Spezies. Ein zweites Date war Pflicht. In der Hoffnung, dann weniger Erwartungen und Ex-Erzählungen abzubekommen, verabschiedete ich mich. Mit dem regelmäßigen Treten in die Fahrradpedale beruhigten sich auch allmählich die Sirenen in meinem Kopf. Fürs Erste.

Von Lou