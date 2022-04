Dresden

2013 hat der Spitzenkoch Enrique Olvera in Mexiko-Stadt eine Soße auf den Herd gestellt. Kurz bevor der Topf ausgelöffelt war, gab Olvera neue Zutaten hinzu und kochte die „Mole Madre“, zu Deutsch „Mutter-Soße“, erneut auf. Das Ganze machte er wieder und wieder. Laut eines Blog-Posts des Kochs blubberte die braune Soße mindestens bis in den Februar 2021 hinein. Sein Ziel: Nicht weniger als die Perfektion.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Soße, die niemand essen würde?

Ein wenig ähnlich war es mit mir und Samuel. Unsere Soße kam mit dem Tinder-Match im Dezember 2020 auf den Herd und köchelte dank meiner Corona-Infektion bis ins neue Jahr hinein. Doch selbst dann war sie noch nicht gut. Samuel war wieder in der Stadt und die letzten Viren hatten meinen Körper verlassen, sodass einem Kennenlernen nichts mehr im Wege stand. Aber nachdem Samuels emoji-verzierten Whatsapp-Nachrichten zuvor mindestens Bildschirm-Länge hatten, fielen sie nun kurz und nüchtern aus. Anstatt Interesse zu zeigen, verlor er sich in Floskeln. Anstatt konkrete Pläne zu machen, erzählte er mir, wann er keine Zeit hatte. Unsere Unterhaltung kam zum Stillstand, unsere Soße war fertig, könnte man meinen. Ohne dass sie jemand probieren würde.

Neue Dating-App, neues Glück?

Neun Monate später wischte ich durch Bumble, eine Dating-App, die ich dank Filtermöglichkeiten und Kommunikations-Knigge gern als das zivilisierte Tinder bezeichne. Nach der fünften Daumenbewegung nach links (heißt aussortiert) blieb mein Finger an einem breiten Grinsen hängen, wie ich es nur von Samuel kannte. „So schnell sieht man sich wieder“, schrieb ich mit einer Prise Ironie. Um dem Horten entgegenzuwirken, zwingt Bumble seine Nutzer innerhalb von 24 Stunden nach dem Match zu antworten. Samuel war nicht schnell genug, und ich zu stolz, um unseren Whatsapp-Chat von damals zu reanimieren. Unsere Verbindung verpuffte erneut.

Vegane Burger und ein Neuanfang

Bis wir fünf Tage später in der Restwärme des Sommers saßen und vegane Burger bestellten. Samuel hatte sich über Telegram gemeldet. Warum nicht bei Whatsapp, wollte ich wissen. „Für den Neuanfang“, antwortete der Hannoveraner, welcher auch in echt als Schwiegersohn-Statist durchging. Warum wir uns im Januar aus den Augen verloren hatten, fragte ich weiter. Samuel hatte auf der Silvester-Fete jemanden kennengelernt. Das echte Leben war unserer virtuellen Verbindung in die Quere gekommen. Unser Date zeigte, dass aus dem Party-Flirt nichts geworden war. Und aus uns? Ähnlich wie Enrique Olvera konnte ich so viel sagen: Das lange Köcheln hatte sich gelohnt. Einen Monat später waren wir ein Paar.

Von Lou