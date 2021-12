Dresden

Die Filmwelt hat mich nie besonders gereizt. Bis Michael in mein Leben trat. Ganz abgesehen davon, dass verheiratete Männer und ihre Affären den Stoff jeder dritten Telenovela ausmachen, erschien mir unsere Liaison wie ein Filmdreh, dessen Ende noch nicht feststand. Sollten wir bei der Massage bleiben und die Erotik des Verzichts genießen? Oder sollten wir, wie Michael vorschlug, einen Schritt weiter gehen? Wenn ja, wie sah der aus? Die Szenarien in meinem Kopf quollen nur so über.

Ich beschloss, die Filmklappe in die Hand zu nehmen und unser Drehbuch zu Ende zu schreiben. Das Setting: Meine leergeräumte Wohnung (der Auslandsaufenthalt stand bevor), Pizza vom Italiener des Vertrauens und eine Flasche süffiger Rotwein. Nur meine Yogamatte blieb uns als Sitz- (und Liege-)möglichkeit. Als hätte das Universum von unserem Finale mitbekommen, war Michaels Frau seit mehreren Tagen aus der Stadt. Wodurch wir die Dämmerung endlich für uns hatten.

Alle Folgen der Dating-Kolumne Ein Blind Date kann alles sein: Der Beginn einer neuen Romanze oder ein Griff ins Klo. Unter dem Pseudonym Lou berichtet unsere DNN-Autorin von nun an jeden Dienstag, was und wen sie bei ihren Dates in Dresden erlebt. Drogendeal nach erstem Kuss

Vom Nichtschwimmer ins Bett

Der Wählerische

Vom Meditationskurs zur Affäre

Folgenreiche Massagen am Morgen

Erotik beim Rucksack-Test

Während sich draußen der Tag dem Ende neigte, näherten sich drinnen unsere Körper. Nicht für Sex, sondern für die Rückengesundheit, wieder einmal. Ein paar Tage zuvor hatte ich Michael als Outdoor-Lover gebeten, den Rucksack für meine Auslandsreise einzustellen. Anstatt mich auszuziehen, zog ich ein leeres Deuter-Modell über meine Schultern. Michael nahm seinen Auftrag ernst, zog und zuppelte an Gurten, schloss Schnallen an Becken und Brust. Seine sehnigen Unterarme ließen mich die Tasche auf meinem Rücken vergessen. „So sollte es passen“, sagte der 1,90-Meter-Mann, dessen tiefe Stimme durch meine möbellosen Räume hallte. „Das denke ich auch“, antwortete ich und küsste ihn.

Knutschen an kahlen Wänden

Unsere Knutscherei dauerte eine gute halbe Stunde. Das Kratzen von Michaels Drei-Tage-Bart konnte ich genauso gut ausblenden wie er den 55-Liter-Rucksack an meiner Hinterseite. Wir lehnten an jeder kahlen Wand, die wir fanden. Bis ich uns im Sinne des Komforts auf die Yogamatte lotste. Die Begierde ließ meinen Körper glühen und Michaels Blutdruck steigen. Letzte Zweifel und Unsicherheiten schoben wir zusammen mit den Pizzakartons beiseite. Jetzt sollte passieren, was wir uns während acht Meditationssitzungen, einer Mittagspause und einer Massage am Morgen ausgemalt hatten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der alles entscheidende Anruf

Daran sollte auch das Bimmeln von Michaels Handy nichts ändern. „Da muss ich rangehen“, sagte er. Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang jung – kindermäßig jung. Für zwei Sekunden sah ich das Anruferfoto: Ein kleiner Junge mit rotem Schopf, darüber der Name Simon. Simon war Michaels Sohn, dem er gerade erklärte, dass es heute keine Gutenachtgeschichte geben würde. Worte, die meine Lust in Luft auflösten. „Cut!“, schrie die Regisseurin in meinem Kopf. Unser Film war zu Ende, eine Fortsetzung sollte es nicht geben.

Von Lou