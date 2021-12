Dresden

Je schöner, desto schlimmer. Wie oft hörte ich diese Theorie, als ich versuchte, das Rätsel meiner Partnerlosigkeit zu lösen. Die Überzeugung der Ratgeber: Je schöner der Mann, desto größer seine Auswahl auf dem Single-Markt, umso geringer sein Interesse an etwas Langfristigem. Nach dem Motto: Wer legt sich auf einen Wagen fest, wenn er jeden Tag einen anderen fahren kann? Glauben wollte ich das nicht. Auch George Clooney überwand eines Tages seine Eitelkeit und entschied sich für die Bindung, ja sogar den Bund der Ehe.

Alle Ansehnlichen auszusortieren, sah ich nicht ein. Vielmehr wollte ich die Ratgeber vom Gegenteil überzeugen. Der Mann, der die Hypothese falsifizieren sollte, war Joshua. Joshua war schön. So richtig schön. Ersetzte man seine Hipster-Klamotte durch einen schneidigen Anzug, fände er mit seinem ganzjährigen Urlaubs-Teint und den wie vom Bildhauer geformten Gesichtszügen auch Platz in einer Werbung für Herrenduft von Dolce e Gabbana. Im Bekanntenkreis nannte man ihn auch „der schöne Joshua“. Bei dem müsse ich aufpassen, riet mir eine Freundin, ebenfalls Verfechterin der Je-schöner-desto-schlimmer-Theorie.

Vom Gesprächs- zum Beziehungstest

Unbeirrt davon verbrachte ich einen Tag später die Mittagspause mit Joshua auf dem Spielplatz. Während die Kinder sich um die Reihenfolge beim Rutschen zankten, philosophierten wir über die Welt. Hinter dem bezaubernden Gesicht steckte ein wacher Geist. Der Gesprächstest war bestanden. Folgte Test 2: Beziehung. Wie es um seine Ambitionen stehe, fragte ich. Er sei kein Sucher, antwortete Joshua. Gefalle ihm eine wirklich, hätte er aber nichts gegen eine Partnerschaft. Als wir unsere kalten Kaffeereste in den Mülleimer warfen, verabredeten wir uns zum Kochen.

Drei Tage später hantierte Joshua in meiner Küche gekonnt mit Töpfen, Rindfleisch und Wurzelgemüse. Gedanklich ließ ich bereits unsere Kinder in der Baby-Generator-App (gibt es wirklich) anfertigen, nur um zu sehen, wie hübsch sie wären. Nach dem Verdauungsspaziergang samt erstem Kuss an der plätschernden Prießnitz wusste ich: Das wird was. Bis sich Joshua drei Tage lang nicht meldete. Viel zu tun, krank, schreibt nicht gern: Mit allerhand Ausreden versuchte ich die Worte meiner Freundin („Bei dem musst du aufpassen“) in meinem Kopf zu übertönen.

Geständnisse beim Nachmittagskaffee

Tag 4: Nachricht von Joshua, Einladung zum Kaffee. Während er den Schaum von seinem Cappuccino schabte, fragte ich, was denn los sei. „Weißt du, ich tu mir wirklich schwer damit, mehrere Dinge unter einen Hut zu bekommen“, stotterte mein Gegenüber. Seit mehreren Monaten treffe er ein Mädchen, das er eigentlich auch total mag. Nachdem der Kloß in meinem Hals allmählich abklang, erkannte ich: Die Ratgeber hatten Recht. Die Rechnung überließ ich Joshua, mit dem Hinweis, dass ich gar nicht unter einen Hut passen möchte.

Von Lou