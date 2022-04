Dresden

Die Füße still halten. Das war der Plan nach meiner einjährigen Online-Romanze mit Dominik, die mit dem Schritt ins reale Leben ein Ende gefunden hatte. Versickert war das Adrenalin, geblieben die Erschöpfung.

Die notwendige Konsequenz: Dating-Detox. Wie Raucher in Filmen ihre Zigaretten die Kloschüssel herunterspülten, musste ich mich von Tinder befreien. Doch bevor ich den „Account löschen“-Button erreichte, präsentierte die App Samuel. Der Entzug war beendet, bevor er begonnen hatte.

Das lag zunächst an Samuels Erscheinung. Mit seinen strahlend grünen Augen, zum Zopf gebundenen Locken und dem eindringlichen Zahnpasta-Grinsen hätte man den 32-Jährigen auch als Schwiegersohn-Statisten ausleihen können.

Nachdem meine bisherigen Tinder-Fänge zwar immer etwas Cooles, dadurch aber auch Unnahbares umgeben hatte, sagten Samuels Fotos: Lass uns rosa Buttercremetorte essen! „Der sieht aus, als wäre seine Mutter seine beste Freundin“, urteilte meine beste Freundin und drückte Samuel den Langweiler-Stempel auf. Ich wischte ihn wieder weg und sagte Ja zur Buttercreme.

Wenn Corona die Dating-Pläne durchkreuzt

Leider sagte Corona Nein. Kurz vor unserem angepeilten Date war ich in die Fänge des Virus geraten. Ein Treffen rückte damit in mindestens 14-tägige Ferne. Anders als Dominik, der wegen meines halbstündigen Zögerns nach seiner Date-Anfrage bereits eine Alternative gefunden hatte, blieb Samuel dran. „Was kann ich tun?“, fragte der Strahlemann aus Hannover und bot mir Wocheneinkauf, Bücher-Express und Kennenlern-Unterhaltungen am Fenster an.

Wo ist der Haken, rätselte ich, ungläubig angesichts so viel Nettigkeit. Da der Kühlschrank voll und die Bücherstapel hoch waren, lehnte ich Samuels Samariterdienst dankend ab. Stattdessen drückte ich gedanklich auf den Pausenknopf, um wieder auf Play zu drücken, sobald es die Virenlast zulassen würde.

Quarantäne-Tipps und Berichte aus der Außenwelt

Doch Samuel hatte keine Lust auf Pause. Jeden Tag erkundigte er sich nach meinem Krankheitsverlauf, gab Quarantäne-Tipps (Nummer 1: Quallen-Dokus) und erzählte von seinem Leben in der Außenwelt. Die emotionale Zuwendung gipfelte in einem abendlichen Anruf, der mir im Fieberrausch glücklicherweise entging. „Warum?“, fragte ich, Telefonat-Phobikerin, am nächsten Tag. „Warum nicht?“, fragte Samuel zurück. „Ich dachte, in deiner aktuellen Lage könntest du ein bisschen Gesellschaft gebrauchen.“

In mir mischte sich Entzückung mit Überforderung. Nachdem ich für den letztlich unbekannten Dominik fast quer durch Deutschland gefahren wäre, suchte ich bei Samuel die Bremse. Nicht weil er nicht gefiel. Sondern weil er der letzte Tinder-Versuch sein sollte. Oder wie es der Raucher sagen würde: Die letzte Zigarette.

Von Lou