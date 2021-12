Dresden

In jeder Beziehung herrscht mal Klärungsbedarf. Thomas wollte schon nach Date Nr. 1 diskutieren. Anders als die bisherigen Geschichten, wurde unsere von einer Pandemie umrahmt. Es war Mai, geimpft war keiner von uns. Weshalb ich eine zweite Runde an der Elbe vorschlug. Thomas blieb vage, betonte aber, dass es ein geschlossener Raum sein sollte. Ich argumentierte mit Aerosolen, er mit seinem Kater. Er kam mit Schnelltests, ich mit deren Ungenauigkeit.

Drei Minuten später: drei Anrufe in Abwesenheit. Mit Beklemmung im Bauch – wie viele Millennials leide ich an mittelgradiger Telefonierphobie – rief ich Thomas zurück. „Ich wollte das jetzt klären“, sagte er, die Stimme ernst und ängstlich. Fünf Stunden später trafen wir uns am Wasser, die virenfreie Variante hatte gewonnen.

Die Rückkehr der Ex

500 Meter schafften wir, da waren wir wieder zu dritt. Zusammen mit Thomas’ Ex. Für den Fall, dass ich beim ersten Mal nicht zugehört hatte, erzählte er wieder von der schmerzvollen Trennung. Mit dem Zusatz, dass er sich nicht sicher sei, ob er die Sache abgehakt habe. Danach berichtete Thomas, dass er seinen Eltern von mir erzählt habe, gefolgt von den Hinweisen, dass er mich gerne küssen würde und heute viel Energie im Becken habe.

Monologe statt Gespräche

Der Abend ähnelte einer langen Sprachnachricht. In Thomas’ Mo­nologen über seine Gefühle und Gedanken hatten Gegenfragen keinen Platz. Erst zum Schluss fragte er mich nach meiner Meinung. Wie wir denn jetzt weitermachen, wollte er wissen. Mal schauen, sagte ich und hoffte, in der Rückschau noch ein wenig Begeisterung zu empfinden. Vergeblich. Am nächsten Tag sandte ich Thomas zurück in die Tinderwelt und – wer weiß – zurück zu seiner Ex-Freundin.

Von Lou