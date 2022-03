Dresden

Zur falschen Zeit am falschen Ort: Wenn diese Floskel passt, dann zu Dominik und mir. Unsere Romanze begann an einem heißen Dienstagabend im August, als ich auf meinem Sofa (im Liegen schwitzt man weniger) durch das Dresdner Tinder-Angebot wischte und er in der Gartenlaube seiner Großmutter das Gleiche tat.

Der Enkelsohn wollte mehr von Elbflorenz

Wir fanden, gefielen und unterhielten uns. Dominik ersparte sich lange Vorarbeit und fragte: „Lust auf ein kühles Bier?“ Die Lust war da, doch Dominik nur auf der Durchreise. Der angehende Französischlehrer kam eigentlich aus Mainz und wollte sich kurz vor seinem Auslandsjahr in den USA von seinen Lieben verabschieden. So auch von der Omi im Osten. Nachdem die ihre letzte Runde mit dem Gartenschlauch gedreht hatte, wollte der Enkelsohn mehr sehen von Elbflorenz. Nicht Frauenkirche oder Fernsehturm, sondern eine Frau.

Mein Herz wollte eine Partnerschaft auf Jahre, Dominik konnte nur ein paar Stunden spenden. Die Vernunft gewann, ich lehnte ab. Eine Kekspackung später die Kehrtwende. Erinnerung an den letzten Filmabend. Jim Carrey. Der „Ja-Sager“. Wer den Streifen nicht kennt: Carrey spielt den geschiedenen Kreditberater Carl Allen, der sich mit seinem Pessimismus der Welt und ihren Menschen versperrt. Doch dann trifft er auf einen Motivationstrainer und dessen Mantra „Sag Ja zum Leben!“ Für Allen, der die Dinge von nun an ausnahmslos bejaht, ergibt sich ein Rausch der Möglichkeiten, Entwicklungen und Begegnungen.

Die Konkurrenz war schneller

Ich tat es Allen gleich, sagte Ja zum Leben, zu Dominik und dem Bier. Nur zu spät. „Bin jetzt schon mit einer anderen verabredet“, erklärte der Mainzer. „Wenn es blöd läuft, kann ich mich ja noch mal melden.“ Wie dreist, dachte ich im ersten Moment. Wie ehrlich, im zweiten. Dominik entlarvte Tinder als das, was es war: Ein virtueller Marktplatz für Singles, wo jeder mit jedem verhandeln kann, wo kein Platz für Garantien und verletzten Stolz ist, weil die Wahl auf die Konkurrenz fiel.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

0.30 Uhr: Die Suche nach dem Ersatzdate

Der nächste Morgen und die eintrudelnden Textnachrichten zeigten: Es war blöd gelaufen, die Konkurrenz hatte nicht überzeugt. Doch als Dominik um 0.30 Uhr um ein Ersatz-Date gefragt hatte, war ich bereits in der bleiernen Hitze weggenickt. Ob wir das Bier heute Abend nachholen wollen, fragte ich. Doch da saß der angehende Wahlamerikaner bereits im Zug nach Köln, wo ihn der beste Freund für den nächsten Auftritt seiner Deutschland-Abschieds-Tour erwartete. Unser Zeitfenster hatte sich geschlossen. Vorbei war es aber noch nicht. Es hatte ja noch nicht einmal begonnen.

Von Lou