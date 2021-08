Loslassen statt Horten – Aufräumhelfer in Dresden

Dresden

Ein bisschen Unordnung muss sein – oder? Diese Aussage dient oftmals als Ausrede, wenn in den eigenen vier Wänden doch mal wieder etwas liegenbleibt. So auch mir, wenn es um meinen Schreibtisch geht. Dabei bin ich eigentlich ein ordnungsliebender Mensch – und trotzdem fehlen mir manchmal Zeit und Muße, nach Feierabend noch Dokumente abzuheften und andere Überbleibsel des Arbeitstages zu sortieren. Lieber stapele ich diese Dinge aufeinander und beseitige das Nötigste. So reicht es zumindest für eine akzeptable Schein-Ordnung.

Weg mit dem überflüssigen Krempel

Mit dieser schnellen Lösung konnte ich bis dato immer ganz gut leben. Doch dann kam eine Pandemie und mit ihr das Homeoffice, das mich an meinen Schreibtisch fesselte. Hieß: Ich musste der oberflächlichen Ordnung nun täglich ins Auge sehen. Und jeden Tag störte sie mich ein bisschen mehr.

Das Problem mit der Schein-Ordnung ist, dass es zwar Bereiche gibt, über die man einen groben Überblick hat: So haben Stifte, Schere und Notizzettel beispielsweise oftmals neben dem Rechner ihren festen Platz. Aber es gibt eben auch andere Ecken, wo Büroklammern rumliegen, grellfarbene Post-It-Blöcke einstauben und sich zwei Locher neben drei Klebestiften reihen – von dem Sortiment an zwanzig Werbekugelschreibern mal ganz abgesehen. Also jede Menge Büroartikel, die man eher selten nutzt. Die aber massenhaft Platz fordern. Wirklich Zeit, den überflüssigen Krempel loszuwerden.

Versprechen: Das Chaos ist beherrschbar

Als ich mich zur Problembehebung im Internet durch Aufräum-Strategien und Ablage-Techniken klickte, stieß ich auf Hempels Schwestern – ein Aufräumcoaching aus Dresden. Hinter dem treffenden Firmennamen stecken Sabrina „Roxy“ Rox und Johanna Lemke: Zwei Dresdnerinnen, die sich vor zwei Jahren als Aufräum-Trainerinnen selbstständig gemacht haben.

Besitzt du Dinge – oder besitzen sie dich? Diese Frage prangt in großen Lettern auf der Webseite der Ordnungsschaffenden und triggert mich, als mein Blick über meinen Arbeitsbereich wandert. Roxy und Johanna versprechen, dass Aufräumen und Ordnung kein Drama mehr sein muss – und, dass das Chaos in den eigenen vier Wänden beherrschbar ist. In meinen Ohren vielversprechende Behauptungen. Die Aufräum-Anfrage ist raus.

Der persönliche Schlachtplan steht

Bereits wenige Tage später erhalte ich eine Einladung für ein virtuelles Vorabgespräch. Mittels eines Fragebogens ermittelt Roxy – mein Coach für das Projekt – behutsam meine Hauptbaustellen und meine Wünsche. Schnell stellt sie fest, dass all den Dingen in meinem Arbeitsbereich ein Ort fehlt, wo sie hingehören. „Am besten reduzierst du die Reize, die dich ablenken – und damit die Dinge, die herumliegen“, gibt sie mir als Tipp. Ein weiteres Problem sei, dass aktuelle Gegenstände mit ar­chivierten Sachen vermischt sind. Kurz nach der halbstündigen Analyse sendet mir die Aufräum-Expertin meinen Fahrplan zu, den ich mir direkt ausdrucke – mein persönlicher Schlachtplan sozusagen.

Noch am selben Tag gehe ich nach Roxys Tipp vor und beginne mit den Dingen, mit denen ich nicht emotional verbunden bin: den Akten. Zunächst bin ich fast etwas erschlagen von den Unterlagen, die sich um mich türmen. Immerhin liegen hier Jahre analog in Papierform vor mir. Der Beginn läuft schleppender als gedacht, jedes Blatt wandert lustlos durch meine Hände. Ich bin entmutigt, noch bevor ich überhaupt richtig angefangen habe.

Eine Art Sortier-Trance

Lieber wegschmeißen als aufheben, lautet die Devise der Aufräum-Coaches. „Du lebst ja in der Zukunft – und nicht in der Vergangenheit. Warum hältst du also daran fest?“, schwirren Roxys Worte durch meinen Kopf. „Wenn sie sich wie Ballast anfühlen, der dich beschwert, lass sie freundlich gehen. Sie haben ihren Zweck erfüllt.“ Und dann schmeiße ich rigoros weg.

Bald läuft die Ordnungsaktion routiniert, bis ich beinahe in eine Art Sortier-Trance falle und mich Ordner für Ordner entledige. Zwischendurch muss ich den Kopf schütteln über die typisch deutsche Marotte, sogar das Anschreiben eines jeden Briefes jahrelang aufzubewahren. Kein Wunder, was sich hier für Akten angehäuft haben. „Beim Aufräumen geht es vor allem ums Loslassen“, erklärte Roxy bei unserem Vorgespräch. Nun dämmert mir, was sie damit meinte.

Zur Galerie Loslassen statt Horten: Redakteurin Annafried Schmidt hat das Aufräum-Coaching „Hempels Schwestern“ bei sich zuhause ausprobiert.

Am Ende des Tages blicke ich stolz auf drei volle Wäschekörbe, vollgepackt mit aussortieren Unterlagen. Sage und schreibe zwölf Ordner stehen nun leer und verwaist neben dem Schreibtisch. Ungläubig betrachte ich, was ich die Jahre alles an unnötigem Kram aufgehoben habe. Schon jetzt fühlt sich mein Arbeitsbereich etwas freier an. Und das gleiche gilt für mich.

Mehr Ordnung – drei Tipps vom Profi 1. Identifiziere so genannte Wandergegenstände, die keinen festen Ort haben und dadurch immer irgendwo rumliegen. Das erzeugt Unordnung! Gib ihnen einen festen Ort. 2. Keine halb leeren Regale oder Schränke. Alles was am Anfang noch leer ist, füllt sich irgendwann mit Kram. Lieber ein Regal weniger als eines zu viel! 3. Gerade bei Erinnerungsstücken: Frage Dich ehrlich, ob sie wirklich ein gutes Gefühl in Dir auslösen. Oder rufen sie einen Gefühlszustand hervor, der gar nicht so angenehm ist? Behalte wirklich nur die Dinge, die Dir ein uneingeschränkt gutes Gefühl geben.

„Versuche, aussortierte Dinge oder Papiere nicht an einem Zwischenort wie Kammer oder Keller zu lagern, sondern verschenke sie oder wirf sie weg“, rät mir Roxy bei unserem zweiten Coaching-Gespräch. Denn jeder leere Ordner und jede leere Schublade fülle sich irgendwann – deshalb sei es besser, zu reduzieren. Außerdem bespricht sie mit mir die nächsten Aufräum-Schritte: Stifte und Krimskrams entsorgen sowie eine Ablage und ein Archiv schaffen.

Reine Kopfsache – sobald man weiß, was man wirklich braucht

Es fällt mir erstaunlicherweise sehr leicht, mich der über Jahre angesammelten Fülle von Stiften zu entledigen. Die noch brauchbaren Exemplare wandern in den Kindergarten der Nachbarschaft, der Rest direkt in den Müll. Gleiches gilt für überflüssige Notizbücher, die neonfarbene Post-it-Block-Sammlung und andere nutzlose Büroartikel. Ich merke, dass Aussortieren ei­gentlich ganz einfach ist, sobald man einmal weiß, was man wirklich braucht. Reine Kopfsache sozusagen.

Über Hempels Schwestern Sabrina Rox ist Diplom-Designerin und Theaterbühnenbildnerin, Johanna Lemke Journalistin und Autorin. Das Duo lernte sich zufällig 2017 bei einem Interview kennen und freundete sich an. Die Idee, eine Firma zu gründen, kam den beiden 40-Jährigen vor zwei Jahren während des Lockdowns im gemeinsamen Schrebergarten. „Wir hatten beide unabhängig voneinander in unseren Wohnungen krass ausgemistet und gemerkt, wie erleichternd das ist“, berichtet Roxy. Denn beim Aufräumen stelle man sich automatisch alle wichtigen Fragen: Was brauche ich wirklich in meinem Leben? Was ist Ballast und kann weg? „Irgendwann saßen wir zusammen in unserem gemeinsamen Schrebergarten und haben übers Aufräumen und Loslassen gesprochen. Und wir haben uns gesagt, worauf warten wir. Lass uns doch, wenn wir Lust dazu haben, ein Unternehmen gründen“, sagt Johanna. Das Geschäftsmodell war relativ risikofrei: Beide behielten ihre früheren Berufe bei, außerdem brauchte es für die Umsetzung ihrer Geschäftsidee kaum Startkapital. Ein Jahr lang räumten die beiden auf Probe bei Bekannten auf und verfeinerten dabei ihre Technik. Im Oktober 2020 ging schließlich ihre Website online, bald darauf trudelten erste Anfragen herein. Durch Corona waren die ersten Aktionen natürlich zunächst virtuell – seit den Lockerungen haben die Aufräum-Coaches jedoch richtig viel zu tun. „Wir haben das Gefühl, dass die Leute durch die viele Zeit zuhause eine andere Sehnsucht nach Ordnung in den eigenen vier Wänden haben und auch merken, dass sie zu viele Sachen besitzen. So, wie wir alle“, sagt Johanna. Dieser ganze zusätzliche Kram verlange aber trotzdem nach Aufmerksamkeit, und die sei nun einmal begrenzt. Als Lösung bleibe da nur, sich von Dingen zu trennen. Generell sei das Thema Unordnung immer noch mit Scham behaftet – „weil es etwas ist, das man vermeintlich nicht hin bekommt. Und weil viele Menschen unterbewusst wissen, dass sie zu viele Dinge horten“, meint Roxy. Die Hemmschwelle sei oft hoch, hinter die Fassade blicken zu lassen und Hilfe von den Aufräum-Trainerinnen anzunehmen. „Wir sortieren deshalb gemeinsam mit den Kunden aus und gehen einfühlsam die einzelnen Sachen durch“, sagt Johanna. Das Feedback der Kunden sei nach den intensiven Stunden der Ordnung immer dasselbe: „Die Leute sind dankbar, von einer Last befreit worden zu sein“.

„Ordnung ist leicht, wenn alles seinen Platz hat, da man bei einer bestehender Ordnung viel feinfühliger wird und es schneller stört, wenn etwas dann nicht an seinem Platz ist“, meint Roxy bei unserem Abschlussgespräch. Das verinnerlichte Aufräum- und Ordnungssystem lasse sich nun ganz einfach auf andere Räume übertragen. Für mich war die Aktion jedoch viel mehr als bloßes Erlernen einer Aufräumtaktik. Ehrlich gesagt, war es befreiend, so viele offensichtlich unnötige Dinge gehen zu lassen. Im Übrigen sieht mein Arbeitsplatz auch nach vier Wochen noch tadellos aus. Wer hätte gedacht, dass Ordnung so einfach sein kann.

Von Annafried Schmidt