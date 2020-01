Nach Evakuierung von Dresdner Wohnhaus: Feuchtigkeit löste die Treppenhausdecke ab

Dresden

In der Burgenlandstraße im Stadtteil Laubegast hat sich am Freitagabend die Innenseite der Deckenplatten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gelöst. Die tatsächliche Ursache muss noch ermittelt werden, doch fest steht: In die Trockenbaudecke war Feuchtigkeit eingedrungen.

Das teilte Hauseigentümer Florian Zweig mit. In Dresden kennt man ihn als Projektentwickler des Ostrageheges. Am Montag war ein Statiker vor Ort, der das Treppenhaus unter die Lupe nahm. Ihm zufolge liegt keines statisches Problem vor.

Keine Einsturzgefahr

Auch lose Schrauben oder schlechte Qualität beim Bau seien nicht die Ursache für die abgerissene Trockenbaudecke, dessen ist sich Zweig sicher. Ihn ärgere auch, dass Medien von einem „eingestürzten Treppenhaus“ berichteten, was so nicht stimme. „Die Trockenbaudecke auf der Innenseite hat sich losgelöst“, korrigiert der Eigentümer. Die Ursache sei auf Feuchtigkeitsschäden zurückzuführen. Grund dafür könne nach Zweig etwa eine undichte Regenrinne sein. Genaueres müsse aber noch ermittelt werden.

Die Aufräum- und Reparaturarbeiten hatten bereits am Wochenende begonnen. Einsturzgefahr bestehe nicht, sodass das Haus wieder freigegeben sei. Die erste Familie durfte bereits am Tag des Vorfalls zurück in ihre Wohnung ziehen. Laut Zweig könne die letzte der drei betroffenen Parteien am heutigen Dienstag zurück in die eigenen vier Wände. Der Eigentümer geht davon aus, dass die Arbeiten im Treppenhaus in vier Wochen abgeschlossen sein werden – insofern es zwischenzeitlich nicht schneit.

Von Sabrina Lösch