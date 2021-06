Dresden

Nicht wundern, wenn Sie am Sonntag, 27. Juni, irgendwo in der Stadt auf Blumensträuße zum Mitnehmen stoßen – kostenlos und vielleicht mit einem kleinen Spruch versehen. Denn seit 2013 ist der letzte Sonntag im Juni der „Lonely Bouquet Day“, was übersetzt soviel wie Tag des einsamen Blumenstraußes heißt.

Fremden eine Freude mit Blumen machen

Ausgedacht hat sich den – so ist es jedenfalls in vielen Veröffentlichungen nachzulesen – die Kalifornierin Emily Avenson, die in Belgien den Blütengarten Fleuropean bewirtschaftet und nach eigenen Angaben Landwirtin, Floristin, Fotografin und Herstellerin von pflanzengefärbten Seidenbändern ist.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie hatte die Idee, den Lonely Bouquet Day ins Leben zu rufen, um Fremden eine Freude mit Blumen zu machen. Sie rief dazu auf, ein kleines Blumenarrangement in einem Glas an öffentlichen Plätzen aufzustellen und mit einem Anhänger den Entdecker beziehungsweise die Entdeckerin zu animieren, die Blumen mitzunehmen.

47 Fleurop-Partner in Dresden machen mit

Fleurop schließt sich seit neun Jahren dieser Idee an und will am Sonntag in ganz Deutschland 100 000 kleine Blumensträuße von Fleurop-Floristen binden und an öffentlichen Plätzen verteilen lassen, „um ein bisschen Wärme, ein kleines Glück, ein Stückchen Hoffnung zu verbreiten“, so PR-Frau Carolin Rusitzka im Namen von Fleurop. „Alle, die an diesem Tag ein Sträußchen finden, sollen ihn behalten und sich darüber freuen – oder einem lieben Menschen eine Überraschung bereiten. Denn Blumen haben die besondere Eigenschaft, dass sie vieles ausdrücken können: Liebe, Zuneigung, Sehnsucht, Dankbarkeit, Mitgefühl, Wertschätzung, Trost und Anerkennung.“

Von den 72 Fleurop-Partnern, die es in Dresden gebe, würden 47 bei der Aktion mitmachen, heißt es auf Anfrage der DNN. Als Initiator der Blumenstraußaktion trage Fleurop die Kosten. Vielleicht animiert der Lonely Bouquet Day ja vielleicht auch den einen oder anderen, dem Nachbarn, dem Kollegen oder der Kollegin, einem Verwandten, Bekannten oder Freund einfach mal so mit Blumen eine Freude zu machen.

Von cat.