Lohmeyer bleibt Chef des Dresdner Tourismusverbands

Dresden

Die Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Dresden (TVD) hat am Mittwochabend Verbandschef Johannes Lohmeyer erneut im Amt bestätigt. Das Vorstandsteam zählt zudem drei neue Mitglieder.

„Wir müssen das touristische Angebot fit für die nächsten Jahrzehnte machen und uns auf eine neue Generation von Gästen einstellen“, sagte Lohmeyer zum Antritt seiner dritten Amtszeit. „Wir werden uns daher auch künftig an der derzeit laufenden Erstellung einer neuen Tourismusstrategie für unsere Stadt sowie an der Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes für den Tourismus in Dresden beteiligen.“

Da langjährige Vorstandsmitglieder in diesem Jahr ausgeschieden sind, wählte der TVD drei neue Mitglieder in das Gremium: Sebastian Klink, General Manager des Bilderberg Bellevue Hotels, Katrin Richter, Leiterin der Marketingabteilung der Dresdner Residenz Konzerte, und Anne Schwarz, Chefin des gleichnamigen Reisebüros für Opernreisen.

Von DNN