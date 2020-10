Dresden

Zahlen sind relativ. So absolut doch ihre Aussage ist, so unterschiedlich werden sie wahrgenommen. Temperaturen, Laufzeiten im Sport oder die Miete – was kalt oder warm, langsam oder schnell und wenig oder viel ist, definiert sich stets über die eigenen Möglichkeiten oder den Anspruch. Und das gilt auch und vor allem beim Gehalt.

Für gewöhnlich redet der Deutsche nicht gern übers Geld. In der sachsenweiten Umfrage Familienkompass 2020 ist abgefragt worden, wie zufrieden die Dresdner und die Menschen in den anderen Orten im Freistaat mit ihrer Bezahlung sind. Das Ergebnis ist eher durchwachsen. Unterm Strich vergeben die Sachsen die Gesamtnote 2,9.

Anzeige

Die Gesamtnote ist eher durchschnittlich

Die Wahrnehmung des eigenen Lohns ist also – und das je nach Betrachtungsweise allenfalls oder immerhin – befriedigend. Wenngleich viele wohl noch Luft nach oben sehen und sich die Zufriedenheit je nach Wohnort durchaus unterscheidet. In Zittau, Niesky oder Weißwasser ist die Freude über die Zahl auf dem Gehaltszettel in der Mehrheit noch einmal deutlich geringer als anderswo in Sachsen. Die Dresdner indes zeigen sich weniger pessimistisch, allerdings liegt die Stadt in ih­rer Gesamtheit auch nur etwas über dem landesweiten Schnitt.

Quelle: DNN

Das ist insofern beachtlich, weil die Dresdner im Vergleich der nackten Zahlen in Sachsen die Topverdiener sind. In der Statistik der Agentur für Arbeit liegt die Stadt bei dem mittleren Einkommen mit 3200 Euro brutto an der Spitze, noch deutlich vor Leipzig. Der Unterschied zum Schlusslicht, dem Kreis Görlitz, zu dem auch die Städte Zittau, Niesky und Weißwasser zählen, macht bereits mehr als 800 Euro aus.

Das sagen die Dresdner über das eigene Gehalt In der Umfrage Familienkompass 2020 haben wir gefragt, inwieweit die Arbeit angemessen bezahlt wird. Die Spanne reicht von 1 (stimme voll zu) bis 5 (überhaupt nicht). Die Note 3 entspricht teilweiser Zustimmung. Dresden gesamt:2,87 Sachsen2,92 Hier sind die Dresdner besonders unzufrieden (Auswahl): Reick 3,58 Prohlis-Süd 3,43 Gorbitz-Süd 3,29 Coschütz-Gittersee 3,29

Dass Dresden bei den absoluten Zahlen spitze ist, liegt allem voran an den starken Strukturen. Dresden ist Sitz der Landesregierung und mithin vieler Behörden. Zugleich ist die Stadt ein Wissenschaftsstandort mit zahlreichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Jobs in diesen Bereichen gelten generell als gut bezahlt. Hinzu kommen viele große Unternehmen wie der aus Drewag und Enso neu geschmiedete Energieriese mit etwa 3300 Mit­ar­beitern, darunter ebenfalls sehr viele Fachkräfte. Außerdem sind große Unternehmen mit einer starken Ar­beitnehmervertretung eher tarifgebunden als Kleinbetriebe.

Sachsens Großstädte und Kreise im Vergleich Dresden 3200 Euro Leipzig (Stadt) 3050 Euro Chemnitz 2888 Euro Zwickau 2697 Euro Sachsen 2695 Euro Meißen 2612 Euro Nordsachsen 2601 Euro Sächs. Schweiz – Osterzg. 2504 Euro Bautzen 2503 Euro Leipzig (Kreis) 2488 Euro Vogtlandkreis 2458 Euro Mittelsachsen 2454 Euro Erzgebirgskreis 2390 Euro Görlitz 2380 Euro Die Angaben geben jeweils den Median (Mittleres Einkommen) der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte der Vollzeitbeschäftigten wieder und beziehen sich auf den Arbeitsort. Stichtag ist der 31. Dezember 2019.

Ein genauerer Blick in die Ergebnisse des Familienkompasses macht innerhalb der Stadt Dresden allerdings durchaus Unterschiede sichtbar. So sind es vor allem die Gebiete, in denen der Wohnraum vergleichsweise günstig ist und gemeinhin die Menschen leben, die weniger Geld haben, in denen die Zufriedenheit über das Einkommen auf einem niedrigen Level liegt. Was wiederum nicht heißt, dass in Loschwitz und Wachwitz oder in der Inneren und Äußeren Neustadt die Zufriedenheit zwingend überm Durchschnitt liegen muss. Allerdings: Mit Plauen (Note 2,6) und der Radeberger Vorstadt (2,5) sind es wiederum eher gut situierte Stadtteile, wo die Ar­beitnehmer ihre Gehälter mehrheitlich als gut bewerten (Note 2,6).

Hochqualifizierte sind insgesamt zufriedener

Zugleich zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass es in Dresden vor allem die Hochqualifizierten sind, die weniger Grund zum Nörgeln sehen. Wer einen Master oder ein Diplom vorweisen kann, ist zumeist deutlich zufriedener als die Menschen mit einer betrieblichen Ausbildung – oder gar ohne Abschluss. Und: Überall dort, wo das Haushaltseinkommen monatlich unter 4000 Euro netto liegt, wird die eigene Zufriedenheit mit einer 3,2 oder schlechter bewertet. Familien mit ei­nem Haushaltseinkommen über 4000 Euro vergeben in der Gesamtheit die Note 2,5.

So wie der Vergleich der tatsächlichen Einkommen zwischen Dresden und dem strukturschwachen Kreis Görlitz schon große Differenzen offenbart, fällt dieser zwischen Ost und West ebenso deutlich aus. Die in Sachsen starke Landeshauptstadt liegt dabei nämlich nur auf Augenhöhe mit dem Schnitt der beiden Schlusslichter unter den westdeutschen Bundesländern – Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Mehr Sinn macht allerdings der Vergleich etwa mit Düsseldorf, ebenfalls eine Landeshauptstadt. Der Unterschied ist unübersehbar: Dort liegt das mittlere Einkommen bei 4062 Euro.

Die Bundesländer im Vergleich Hamburg 3820 Euro Baden-Württemberg 3755 Euro Hessen 3686 Euro Bremen 3578 Euro Bayern 3549 Euro Nordrhein-Westfalen 3477 Euro Saarland 3469 Euro Deutschland gesamt 3401 Euro Berlin 3383 Euro Rheinland-Pfalz 3353 Euro Niedersachsen 3261 Euro Schleswig-Holstein 3134 Euro Brandenburg 2708 Euro Sachsen-Anhalt 2702 Euro Sachsen 2695 Euro Thüringen 2659 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2608 Euro Die Angaben geben jeweils den Median (Mittleres Einkommen) der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von Vollzeitbeschäftigten wieder und beziehen sich auf den Arbeitsort. Stichtag ist der 31. Dezember 2019.

Genau in diesen gewaltigen Un­terschieden zwischen Ost und West sieht der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) in Dresden, André Schnabel, auch den Grund für die eher mäßige Zufriedenheit. „Die Menschen wissen, dass sie genauso fleißig sind oder sogar noch fleißiger, wenn man sich die Arbeitszeiten und den geringen Urlaub anschaut.“ Die Menschen im Osten seien in den vergangenen 30 Jahren sehr geduldig gewesen und hätten oft zurückgesteckt – was auch der Phase der hohen Arbeitslosigkeit geschuldet gewesen sei, in der die Angst um den eigenen Job ein steter Begleiter war.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW) verweist derweil auf die laut Statistik positive Entwicklung der Löhne im Freistaat. „Das zeigt, dass die Unternehmen die Beschäftigten an den gemeinsam erwirtschafteten Erfolgen teilhaben lassen und ein faires Einkommen zahlen“, heißt es in einer Stellungnahme. Tatsächlich, das zeigen die Zahlen der Agentur für Arbeit, hat es seit 2015 in Dresden über alle Branchen hinweg zumeist beträchtliche Zuwächse gegeben.

Betriebliche Zusatzleistungen haben an Bedeutung gewonnen

Das Gehalt sei auch nur eine Seite der Medaille, betont die VSW. Auf der anderen Seite hätten das Angebot flexibler Arbeitszeiten, zahlreiche Zusatzleistungen von betrieblicher Altersversorgung über steuerlich geförderte Arbeitgeberleistungen bis hin zu Maßnahmen der Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter deutlich an Bedeutung gewonnen. Die Arbeitgebervereinigung sieht allerdings auch die Politik gefordert, wenn es darum geht, dass die Dresdner bei künftigen Lohnerhöhungen mehr Geld im Portemonnaie haben. Der Abbau der Kalten Progression sei längst überflüssig, zudem müsse die Abschaffung des Solidaritätszuschlags endlich umgesetzt werden.

Laut DGB-Chef André Schnabel brauche es vor allem mehr Tarifverträge in der Sächsischen Wirtschaft. „Weil diese auf Betreiben vieler Ar­beitgeber weithin fehlen, entstehen die vorhandenen Unterschiede zwischen West und Ost“, ist er überzeugt. Beschäftigte als auch Arbeitgeber müssten wieder stärker den Wert ihrer eigenen Interessensorganisationen, also von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Innungen erkennen und nutzen, erklärt André Schnabel.

Von Sebastian Kositz