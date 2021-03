Dresden

Die Inzidenz steigt täglich, Virusmutationen sind auf dem Vormarsch. Gibt es trotzdem Möglichkeiten für Lockerungen? „Ja!“, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert und verweist auf ein Modellprojekt, das am 6. April starten soll.

Frage: Wo werden Sie Ostern verbringen, Herr Hilbert? Auf Mallorca?

Dirk Hilbert: Natürlich nicht. Ich werde in der Region bleiben.

Können Sie mir erklären, wieso es zwei Inzidenzwerte gibt – den vom Robert-Koch-Institut und den vom städtischen Gesundheitsamt?

Nein. Ich verstehe auch nicht, wieso die Systeme nicht aufeinander abgestimmt sind und es Tage dauert, bis die Daten aus Dresden beim Robert-Koch-Institut ankommen. Aber wir sind nur diejenigen, die die Systeme füttern. Unser Gesundheitsamt legt alle verfügbaren Daten aktuell und transparent offen. Alles andere bleibt mir unverständlich.

„Wir sind vorbereitet auf das Impfen“

Fühlen Sie manchmal so etwas wie Ohnmacht im Corona-Regelungsdschungel?

Wir als Kommunen haben kaum Zuständigkeiten, sind beim Bürger jedoch in der permantenten Rechenschaft. Da ist ein gewisses Maß an Leidensfähigkeit gefragt. Letztlich müssen wir immer wieder antizipieren, wohin die Reise gehen wird und uns darauf vorbereiten. Bei vielen Dingen werden wir unseren eigenen Weg gehen.

Könnte Dresden das Impfen in die eigene Hand nehmen, damit es endlich schneller geht?

Wir haben erst dann eine Chance, wenn das Thema Impfen freigegeben wird. Das betrifft zur Zeit aber nur Regionen mit hoher Inzidenz und Grenzgebiete in Sachsen. Erst wenn wir als Landeshauptstadt die Freigabe erhalten, können wir zur Beschleunigung beitragen. Wir bereiten uns darauf seit Wochen vor. Wir setzen auf dezentrale Angebote und die Betriebsärzte, sind mit den großen Arbeitgebern im Gespräch. Und wir erarbeiten eine Impfstrategie für unser eigenes Personal. Wir brauchen niedrigschwellige Angebote, müssen das Impfen auf breite Schultern verteilen, um den Anteil der Geimpften in kurzer Zeit zu erhöhen. Wenn es so weit ist, kann es in wenigen Tagen losgehen.

„Wir haben den Termin bewusst so gewählt“

Der Stadtrat hat die Impftaxis auf die Generation 70+ erweitert. Kommt das nicht etwas spät?

Die Impftaxis sind bei den über 80-Jährigen sehr erfolgreich. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann und ich haben alle über 80-Jährigen angeschrieben und auf das Angebot hingewiesen. Da gab es viel Lob, aber auch ärgerliche Rückmeldungen von Menschen, die schon geimpft waren und ihre Anreise zum Impfzentrum selbst bezahlen mussten. Wir haben uns aber bewusst für einen Startzeitpunkt entschieden, an dem Impfstoff und Impftermine zur Verfügung stehen. Als die Impfkampagne im Dezember gestartet ist, waren die Systeme völlig überlastet. Mit einem zu frühen Start des Impftaxis hätten wir nur zusätzlichen Frust verursacht.

Impfkampagne ohne Impfstoff

Was ist für Sie das größte Problem der deutschen Corona-Politik?

Dass wir immer erst Dinge ankündigen und uns dann Gedanken über die Umsetzung machen. Wir starten eine Impfkampagne ohne Impfstoff, wir starten eine Testkampagne ohne Tests, wir öffnen die Schulen ohne ausreichende Tests. Wir als Kommunen müssen es dann ausbaden. Wir haben unser kommunales Testzentrum schon am Montag nach der Ankündigung eröffnet. Weil wir vorbereitet waren.

Ist Dresden auf die dritte Corona-Welle vorbereitet?

Viele Virologen sagen Inzidenzen weit über 1000 voraus, Politiker fordern den härtesten Lockdown aller Zeiten. Gleichzeitig nehme ich in der politischen Diskussion Debatten über Öffnungsstrategien wahr. Das ist das Spannungsfeld, und darauf müssen wir uns vorbereiten. Das tun wir und werden einen Vorschlag für ein Modellprojekt einreichen.

Modellprojekt in der Innenstadt

Wo soll das Modellprojekt stattfinden?

Im innerstädtischen Bereich rund um die Frauenkirche ab 6. April. Nach dem, was möglich ist. Wenn die neue Corona-Schutzverordnung des Landes so kommt, wie jetzt im Entwurf steht, dann können wir Restaurants, Museen und den Einzelhandel über Click und Collect hinaus öffnen. Wir wollen mit ausgewählten Restaurants, Geschäften und Kultureinrichtungen an den Start gehen – mit tagesaktuellen Tests. Im Konzept steht auch, dass wir über zusätzliche PCR-Tests die Fehleranfälligkeit der Schnelltests evaluieren wollen. Auch die Beschäftigten werden untersucht, um Übertragungswege zu identifizieren. Wir müssen die Virusmutationen ernst nehmen. Aber wir können mit dem Modellprojekt nachweisen, ob es Ansteckungen im Übermaß gibt. Wenn nicht, dann können wir zu größeren Öffnungen kommen, unabhängig von der Inzidenz.

Wissenschaftlich begleitet mit einer App

Wie sollen die Menschen in die Geschäfte oder Restaurants kommen?

Mit einer App. Wir haben uns bei dem wissenschaftlich begleiteten Modellprojekt bewusst für das System „Be Safe“ entschieden. Daneben kooperieren wir in unseren Testzentren mit der App „Pass4all“, die unabhängig vom Modellprojekt weiterläuft. Das machen wir, damit es zu keinen Überschneidungen mit unserer App „Pass4all“ kommt.

Warum setzt Dresden auf eine eigene App?

Weil es keine übergreifende Lösung vom Land oder vom Bund geben wird. Im Gesundheitsamt arbeiten über 200 Beschäftigte in der Kontaktnachverfolgung. Das kann es doch nicht gewesen sein in einem Hochtechnologieland. Wir brauchen Schnittstellen, die die Daten sofort in die Systeme des Gesundheitsamts spielen. Diese Schnittstellen brauchen wir jetzt und nicht in fünf Jahren. Deshalb finanzieren wir für Gewerbetreibende, den Einzelhandel und Kultureinrichtungen die Lizenzen für die ersten drei Monate.

Keine Zettelwirtschaft mehr beim Schnelltest

Aber ist eine Dresdner Insellösung nicht sehr kurzsichtig?

Wenn eine große Modekette eine andere App verwenden will, lässt sich diese auch mit unseren Systemen vernetzen. Und wenn wir im Sommer in den Urlaub fahren dürfen, auch wenn wir noch nicht geimpft sein sollten, ist es doch eine leichte Übung, die relevante App am Urlaubsort herunterzuladen.

Welche Vorteile bringt mir „Pass4All“?

Keine Zettelwirtschaft beim Schnelltest. Und einen niedrigschwelligen Zugang in Geschäfte und Restaurants. Also ein Stück mehr Normalität. Die App kann jederzeit erweitert werden, wenn es Erkenntnisse zur Ansteckungsgefahr von Geimpften gibt oder zur Frage der Immunität von Personen, die von einer Corona-Infektion genesen sind. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Der Gesundheitsschutz steht an erster Stelle

Was entgegnen Sie auf die Kritik an der freihändigen Vergabe?

Wir haben einen Anbieter vor Ort, der uns im Einführungsprozess begleiten kann. Der die Kinderkrankheiten behebt und die Weiterentwicklungen steuert. Wir haben mit der Vergabestelle im Vorfeld geprüft, wo im Pandemiefall die Grenzen der freihändigen Vergabe liegen. Man muss immer die Ausgewogenheit finden zwischen Rechtssicherheit und pragmatischen Lösungen. Wenn ich öffnen will, muss ich solche Systeme einführen.

Was passiert, wenn die Virologen Recht behalten?

Der Gesundheitsschutz steht an erster Stelle. Es geht immer darum, die Risiken so klein wie möglich zu halten. Aber wenn wir den Menschen nur erzählen, dass sie eingesperrt sind und niemanden treffen dürfen, dann brechen Dämme. Es bringt uns nichts, wenn uns die Bevölkerung nicht mehr folgt. Die Bekämpfung der Pandemie hat höchste Priorität. Aber wir müssen uns trotzdem Freiräume zurückerobern. Es ist dramatisch, dass wir in dieser Gesellschaft Berufsverbote in Größenordnungen haben, dass Menschen ihr Gewerbe nicht ausüben können und ihre Profession aufgeben, weil sie keine Perspektive sehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig