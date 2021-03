Loch in Dresdner Supermarkt gesprengt: Gericht verurteilt Pyro-Fan

Dresden

Ein lauter Knall riss in einer Augustnacht 2019 Anwohner an der Pirnaer Landstraße aus dem Schlaf. Am Rewe-Markt hatte es mächtig gerumst. Eine Explosion hatte ein 1,5 Quadratmeter großes Loch in das Gebäude gerissen und ein Abflussrohr zertrümmert. Teile der Außenwand wurden herumgeschleudert, ein Splitter flog bis zur 66. Oberschule und hinterließ ein Loch in der Fassade. Schaden: rund 7000 Euro. Die Fotos vom Tatort sind beängstigend. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Terroristische Ambitionen?

In dem Abflussrohr war ein Sprengkörper gezündet worden – kein normaler Böller, sondern einer, für den man eine Erlaubnis braucht. Der Gebrauch ist nur Fachleuten wie Sprengmeistern gestattet. War das ein terroristischer Anschlag oder ein Dummejungenstreich?

Durch DNA am Böller kam die Polizei auf Martin B. Wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion stand der 27-Jährige vor dem Amtsgericht. Wie kam er zu dem Böller? Er habe im Internet gesehen, wie „jemand“, (es folgte ein vage Beschreibung) solche Böller zündete, sich mit ihm getroffen und den Sprengsatz gekauft. Nicht nur den, in seiner Wohnung wurde noch viel mehr Pyrotechnik gefunden.

Sein Faible dafür erklärte der Angeklagte nicht, nur das er selbst über die Sprengkraft erschrocken war. „Ich bin weggerannt, damit hatte ich nicht gerechnet.“ Terroristische Ambitionen sah das Gericht nicht und verurteilte Martin B. zu eineinhalb Jahren auf Bewährung und Schadenswiedergutmachung.

