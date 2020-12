Lob für Dresdner Ski-Weltcup - Zukunft trotz Visionen offen

Dresden

Das Lob kam von allen Seiten, doch schon am Montag war es Schnee von gestern. Genau wie die weiße Pracht, die zu Bergen zusammengeschoben auf den Elbwiesen darauf wartet, abzutauen. Die vierte Auflage des Dresdner Sprint-Weltcups der Langläufer geht in die Geschichte ein als eine im harten Lockdown gut organisierte Veranstaltung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Diskussionen über Sinn und Unsinn

Dresden kann Weltcup. Dass es auch vor der fünften Ausgabe, die vermutlich am vierten Adventswochenende 2021 ausgetragen wird, wieder Diskussionen über Sinn und Unsinn einer solchen Veranstaltung in einer Stadt geben wird, ist ebenfalls sicher.

Anzeige

Fakt ist, der Ski-Weltverband Fis will an City-Sprints auch künftig festhalten. Sie sind Zuschauermagneten und bringen den Sport dorthin, wo er sonst nicht ist. Das war in Düsseldorf so, in Stockholm, Prag sowie jetzt in Übersee und Dresden.

Aber: Die Attraktivität einer solchen Veranstaltung muss erhöht werden. In Dresden durften wegen der Lockdown-Bestimmungen die beliebten Rahmenveranstaltungen für Schüler, Vereine und den Individualsport nicht stattfinden. Ob die Arena am Dresdner Königsufer so gut besucht gewesen wäre, wenn die Wettbewerbe vor Zuschauern stattgefunden hätten, bleibt angesichts der fehlenden deutschen Langlauf-Stars und der diesmal nicht nach Sachsen gereisten Norweger, Schweden und Finnen fraglich.

„Wir freuen uns auf Dresden 2021“

Andreas Schlütter, Sportlicher Leiter der deutschen Langläufer, wünscht sich ein Nachdenken über neue Formate, um mehr Leben in den Langlaufsport zu bringen. Um Dresden weiter attraktiv zu halten, könnte bei der fünften Auflage ein Nachtsprint am Freitagabend angesetzt werden. „Wir freuen uns auf Dresden 2021“, sagte Fis-Weltcup-Koordinatorin Sandra Spitz.

Damit könnten die Sachsen vielleicht auch Pluspunkte sammeln, wenn es um die Verlängerung des Vertrages mit dem Weltverband geht. Denn dieser ist auf fünf Jahre begrenzt und läuft 2021 aus. Der Deutsche Skiverband ( DSV) setzt sich für Dresden ein. „Wir wollen ihn gern behalten“, sagte Schlütter. Die Stadt Dresden und der Freistaat Sachsen müssen ebenfalls ihr Okay geben, denn sie bezuschussen den Weltcup. „Vom Freistaat gibt es leise Signale, den Weltcup auch aus Imagegründen zu behalten“, sagte Cheforganisator René Kindermann. Ernsthafte Gespräche würden im Frühjahr beginnen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Weltverband hält sich bedeckt. Für City-Sprints gibt es auch andere Bewerber. Besonders ernst meint es Mailand. Im Zuge der Olympia-Vorbereitung 2026 sprechen einige Argumente für die norditalienische Metropole. Ideen, Dresden langfristig im Weltcup zu etablieren, gibt es einige. Verlockend klingt dabei ein sächsisches Nordic-Wochenende: Skispringen in Klingenthal, Nordische Kombination in Oberwiesenthal, Langlauf in Dresden. Aus sportlicher Sicht sicher ein Knüller, organisatorisch aber gegenwärtig wohl noch eine Nummer zu groß. „Aber es ist eine Vision, und die sollte man versuchen, Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Schlütter.

Von dpa/Geralt Fritsche