Literaturvermittlung auf Augenhöhe – das Dresdner Lesestark-Projekt

Dresden

Alle Kinder lernen lesen – seit Beginn der Pandemie viele allerdings immer schlechter. Mitte März dieses Jahres veröffentlichte die TU Dortmund eine Studie, die die Lesekompetenz von Viertklässlern in den Jahren 2016 und 2021 deutschlandweit verglich. Das Ergebnis: Weniger gute bis sehr gute Leser, dafür mehr schlechte bis sehr schlechte Leser. Rund ein halbes Lernjahr bräuchten die Kinder, um den Rückstand aufzuholen. Anlässlich des Weltbuchtages am 23. April stellt sich auch in Dresden die Frage: Welche Rolle spielt Lesekompetenz heutzutage?

Alarmierende Defizite bei Lesekompetenz

Lesekompetenz meint nicht bloß lautes Vorlesen, die Aneinanderreihung von Silben. Vor allem gehöre dazu, Texte als Informationsquelle zu begreifen, sie auf eigene Interessen hin zu untersuchen und die Inhalte für sich nutzbar zu machen, erklärt Juri Haas. Als Experte für Bildungsbenachteiligung und Migration ist er ehrenamtlich für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen (GEW) tätig. Die genannten Fähigkeiten sind später für die Studierfähigkeit und in der Berufsausbildung junger Erwachsener von zentraler Bedeutung, wesentliche Kompetenzunterschiede manifestieren sich aber schon im Kindesalter. Die pandemiebedingten Einschränkungen im Schulwesen haben bereits existierende Defizite weiter verstärkt, wie das Ergebnis der Studie zeigt: „Die bekannten mittleren Lesekompetenzunterschiede zwischen Geschlechtern und soziokulturellem Hintergrund bestehen weiterhin“, heißt es in der Zusammenfassung der sogenannten ISF-Schulpanelstudie, besonders für Kinder mit Migrationshintergrund und ungünstigen häuslichen Lernbedingungen zeichne sich eine Vergrößerung der Unterschiede ab. Das Fazit der Wissenschaftler: „alarmierend“.

Erklärvideos statt Texte

„Für diejenigen, für die Schule vor der Pandemie gut funktioniert hat, war der Verlust groß“, kommentiert Juri Haas den Befund der Studie. Durch den häufigen Wechsel- und Distanzunterricht fiel die Gruppendynamik der Klasse weg, die Erklärungen oder Kontrollen der Lehrkräfte konnten oft nicht oder nur teilweise von den Eltern ausgeglichen werden. Inzwischen werde zudem statt auf Texte immer häufiger auf Erklärvideos aus dem Internet zurückgegriffen, bemerkt Haas. Vor den Corona-Beschränkungen und der damit einhergehenden Blitz-Digitalisierung gab es kaum eine andere Möglichkeit, als über das Lesen an Informationen zu gelangen.

Neugier auf Wissen wecken

Die wachsende Anzahl an schlechten bis sehr schlechten Lesern wirft auch Licht auf die Tatsache, dass es bereits in vorpandemischen Zeiten einen gewissen Prozentsatz an Schülern gab, die schlichtweg nicht erreicht wurden. Das Problem, so Haas, liege vor allem in der Motivation: „Nicht alle Kinder verstehen, warum Schulbildung wichtig ist. Deswegen kann auch nicht vorausgesetzt werden, dass Kinder in der Schule immer tun, was von ihnen verlangt wird.“ Um sie abzuholen, müsse eine intrinsische Motivation geschaffen werden, die über den reinen Bildungsanspruch hinausgeht. Gerade für Kinder aus Haushalten, in denen nicht (vor)gelesen wird, sind Bücher oft fremd, das Lesen ist mühsam. Wie also weckt man ihre Neugier auf die Wissensinhalte und Geschichten, die sich hinter Texten verbergen? Juri Haas spricht sich für kompetenzorientierten Unterricht aus – Lehrkräfte müssten den Mut haben, die Lehrpläne zu hinterfragen und mehr Raum zu schaffen für den aktiven Erwerb von Kompetenzen, zum Beispiel in Form von Projekten. Insbesondere in größeren Städten wie Dresden, in denen oft bis zu 28 Schüler in einer Klasse unterrichtet werden, sei dies mit einer Lehrperson jedoch nur schwer umzusetzen.

Ein Bild aus den Anfangstagen des Dresdner Lesestark-Projekts: Lesepate Stefan Seyfarth liest 2008 den Kindern der Kita „Gompitzer Spatzennest“ ein Märchen vor. Quelle: Thomas Eisenhuth/Archiv

Außerschulische Stellen müssen ausgleichen

Am Thema der Lesekompetenz zeigt sich: Mehr denn je muss an anderer Stelle ausgeglichen werden, was die Kapazitäten der Schulen überschreitet oder bildungspolitisch nicht genug Beachtung findet. Gerade jetzt braucht es Initiativen wie das Lesestark-Projekt der Städtischen Bibliotheken Dresden. Seit 14 Jahren gibt es bereits das Programm, das sich zum Ziel gesetzt hat, Leseanfängern Lust aufs Buch zu machen. Vorschulgruppen und erste Klassen bekommen schuljahresweise einen festen ehrenamtlichen Lesepaten zugeordnet, der ihnen mindestens einmal im Monat Literatur nahebringt: Unterstützt durch Bastelei, Musik oder intensive Bildbetrachtung erleben die Kinder Literaturvermittlung auf Augenhöhe. Auf diese Weise wird das Vorgelesene auch für diejenigen zugänglich, die zuhause eine andere Sprache als Deutsch sprechen. „Die Lesepaten lesen nicht nur die Geschichte vor, sie nehmen die Kinder mit in die Geschichte“, erzählt Anne Neumann, die zusammen mit Christine Lippmann das Projekt koordiniert. Gemeinsam kümmern sie sich um das Training, die Vorbereitung und die Betreuung der Lesepaten, vermitteln sie an die Stadtteilbibliotheken und versorgen sie regelmäßig mit den neuesten Literaturtipps.

Vorlesen an der „Medien-Quelle“

Die Veranstaltungen finden vorzugsweise in den Stadtteilbibliotheken statt, direkt an der Quelle sozusagen. Im Anschluss gibt es für die Kinder die Möglichkeit, ausgiebig zu stöbern, ein Buch für die nächste Vorlesestunde auszusuchen oder selbst etwas zu entleihen – nicht nur Literatur, mitunter auch fremd- oder zweisprachig, sondern auch Hörbücher, Filme, Comics oder Sachbücher finden sich im Bestand der Bibliotheken. So lernen die Leseanfänger die Bibliothek als einen offenen Ort kennen, an dem sie kostenlos und ungezwungen genau das ausleihen können, was sie interessiert: „Es ist ein anderer Ort: auch ein Bildungsort, aber nicht an Schule gekoppelt“, sagt Christine Lippmann. Lesestark will die Schwelle zur Bibliothek abbauen, damit alle Kinder sich willkommen fühlen und das Angebot wahrnehmen, wie Marit Kunis-Michel, Direktorin der Städtischen Bibliotheken Dresden, betont: „Wir fragen nicht, ob zuhause gelesen wird. Die Bibliotheken schließen nicht ihre Türen, sie öffnen sie für jede Gesellschaftsschicht.“

Wie wird man Lesepate? Wer sich als Lesepate für Lesestark engagieren will, findet die aktuellen Ausschreibungen der Stadtteilbibliotheken auf dem Portal ehrensache.jetzt. Auch der ehrenamtliche Verein Mentor – Die Leselernhelfer Dresden suchen noch Lesepaten in Dresden für individuelle Leseförderung, bei der einmal wöchentlich mit einem Schulkind gelesen wird. Interessierte können sich per Mail an lesepatenschaft-dresden@posteo.de wenden.

Kleines Puzzleteil mit großer Wirkung

Selbstverständlich blieben auch die Lesestark-Veranstaltungen von der Pandemie nicht unberührt. Die strengen Coronaauflagen für Kitas und Grundschulen erschwerten das Zusammenkommen, viele Lesepaten, oft im Rentenalter, fielen als Risikopatienten aus. Trotzdem versuchten Lippmann und Neumann immer wieder, im Rahmen der Vorschriften Vorlesestunden zu ermöglichen. Da nun die Zahlen sinken, wollen die Koordinatorinnen des Projekts wieder Regelmäßigkeit aufbauen und zurück in Richtung Normalbetrieb steuern. „Jetzt, wo man wieder Kontakt zu den Kindern hat, fällt auf, was da für große Lücken entstanden sind“, berichtet Anne Neumann. „Wir versuchen, sie mit unseren Mitteln Stück für Stück zu schließen. Aber wir sind auch nur ein kleines Puzzleteil im Gesamtsystem“, ergänzt Christine Lippmann.

Kinder-Literaturfestival im Juni

Ein kleines Puzzleteil mit großer Wirkung – schon jetzt schlägt ihnen eine große Welle der Dankbarkeit entgegen, die Lust auf analoge Veranstaltungen ist groß. Deswegen soll bald etwas Neues ausprobiert werden: Unter dem Titel „Kinder.Bücher! Das lesestarke Literaturfestival“ veranstalten die Städtischen Bibliotheken Dresden vom 9. bis 11. Juni ein Literaturfestival nur für Kinder. „Graswurzelarbeit“ nennt Lippmann ihre Tätigkeit – „denn wer lesen lernt, lernt, sich ein Bild von der Welt zu machen“.

Von Josephine Bewerunge