„Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher“, soll Albert Einstein gesagt haben. Ich gehe mal davon aus, dass die eifrigen Lisa-Eckhart-Gegnerinnen und -Gegner nicht allzu viel von Einstein gelesen haben dürften. Aber sie werden wissen, dass er Jude war. Und sollte jemand einen Witz machen, in dem die Worte „ Einstein“ und „Jude“ vorkommen, dann wäre ihre Reaktion klar: Lautstarker Protest.

Man kann davon ausgehen, dass Lisa Eckharts Kritiker wie das kleine, aber laut demonstrierende Häufchen vor Dresdens Junger Garde, in der sie ihr großartig-pointiertes Kabarett-Programm präsentierte, aus ihren Äußerungen das herausgreifen, wogegen sie glauben kämpfen zu müssen. Die Österreicherin aber „bedient sich“ eben keiner „rassistischer, antisemitischer, sexistischer sowie queerfeindlicher Bilder und Stereotypen“, wie auf Flugblättern stand, sondern sie nutzt genau diese Bilder und Stereotypen um uns alle – also auch ihre Kritiker – vorzuführen.

Kabarett und Satire müssen weh tun

Man erlebt es in den USA immer wieder, dass auf Kaffeebechern davor gewarnt wird, das Heißgetränk könnte heiß sein. Ist es das, was diese Kindsköpfe wollen? Oder besser gleich nur noch kalten Kaffee? Kabarett und Satire müssen weh tun, sonst ist es Zeitverschwendung.

Zu dem leidigen Thema nur noch zwei Zitate aus Eckharts Programm: „Ich bin kein Künstler, ich bin Kunst“ – soll heißen, diese Frau, die da in der gelb-goldenen Abendrobe mit dem hohen Schlitz auf dem Barhocker thront und in einer opernhaften, pompösen Inszenierung vom Leder zieht, ist eine Kunstfigur, und: „Wenn ich jeden Witz erkläre, bestätige ich ein anderes Vorurteil, nämlich dass Sie strunzdoof sind.“

Ein Abend mit intelligentem, bösartigem Witz

Zum Glück waren es genügend Menschen jeglicher Couleur, die dafür sorgten, dass die Garde unter den gegebenen Bedingungen ausverkauft war, und die den Abend mit seinem intelligenten, bösartigen Witz genossen. Einen Abend, der im Prinzip wohl das normale Programm „Die Vorteile des Lasters“ – inoffizieller Untertitel „Es war nicht alles schlecht“ – abbildet, in dem Lisa Eckhart die christlich definierten sieben Todessünden und ihre jeweilige säkularisierte Form genussvoll seziert. Und das reicht. Darin befinden sich genügend Spitzen gegen alle und jeden.

Allem voran natürlich die katholische Kirche. Noch vor 20, 30 Jahren hätte Eckhart sich wohl eher mit dem Vorwurf der Blasphemie herumschlagen müssen, dabei sind aber genau die Analysen der Bedenkenträger-Kultur der Gegenwart schwarzhumorig treffend. „Wenn wir so brav weitermachen mit der Doppelmoral, haben wir vielleicht irgendwann auch fairen Kinderhandel“, heißt es da zum „Hochmut“. Und zur „Habgier“: „Ich wünschte mir, die Menschen wären etwas geiziger mit ihren Gedanken, vor allem im Internet.“ Oh ja, wie recht sie hat! In dem Kontext folgt noch ein weiterer Seitenhieb: „Ich bin ein sehr philanthropischer Mensch, aber ich finde, das hat im Kabarett nichts verloren.“

Sammlung witziger Witze

Ihr Humor, er kann mitunter recht derb sein, ein netter Kontrast zu dem Grande-Dame-Auftreten und bestimmt nichts für behütete, zarte Seelchen. Und auch hier sitzen die Spitzen: Wenn sie in lustvoller Ausführlichkeit skurril-eklige Menstruationsszenen ausmalt, folgt darauf: „Darüber musst du jetzt reden. Das darf kein Tabu sein!“ Und die Frage, warum bitteschön frau über die Selbstverständlichkeit, einmal im Monat zu bluten, reden muss.

Ich würde auch mal vermuten, dass es genügend Juden gibt, die laut über die Vorstellung lachen, die Kippa sei aus dem Hymen auf dem Kopf des neugeborenen Jesus entstanden, der ja schließlich Maria „von innen heraus“ entjungfert hat. So viel ich weiß, könnte das auch aus einer Sammlung jüdischer Witze stammen. Der Art des Humors nach auch einer britischen. Auf jeden Fall aus einer Sammlung witziger Witze. Das ist eben genau das Gegenteil von Stammtisch-Schenkelklopfern, von Zeitverschwendung.

Ein Abend, der auf hohem Niveau amüsierte

Sie habe den Teilnehmern der angemeldeten Demo angeboten, zu dem Programm zu kommen, sich „hinterher anzusehen, wogegen sie vorher demonstriert haben“, sie seien jedoch nicht darauf eingegangen, sagt Eckhart zum Schluss des regulären Programms, und: „Ich finde es gut, dass die Leute sich engagieren. Aber: Gehen Sie nicht so lapidar mit dem Begriff Nazi um!“ Leider lässt sie das nicht so stehen, sondern muss aus dem treffenden Appell noch eine Pointe schmieden: Ein echter Nazi würde nicht in Deutschland schreien „Das ist mein Land“, sondern in Syrien die deutsche Fahne in den Boden rammen und dort verkünden: „Das ist mein Land.“

Wie auch immer. Danke für einen kurzweiligen Abend, der auf hohem Niveau amüsierte. Auf dass wir nie, nie, nie in einer Welt leben müssen ohne solche Veranstaltungen!

Von Beate Baum