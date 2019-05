Dresden

Die Linken im Stadtrat fordern eine vollständige Rekommunalisierung der Stadtwerke Dresden GmbH ( Drewag). Hintergrund: Die Stadt hatte 2010 zwar 35 Prozent der Drewag-Anteile zurückkaufen können, indem sie 835 Millionen Euro für den regionalen Energieversorger Geso auf den Tisch legte. Zehn Prozent der Anteile verblieben aber bei der Thüga AG mit Sitz in München.

Die Thüga lässt sich die Beteiligung an dem erfolgreichen ostdeutschen Versorgungsunternehmen vergolden, rechnet Linke-Stadtratsvorsitzender André Schollbach vor. Im vergangenen Jahr floss eine Gewinnausschüttung in Höhe von 7,973 Millionen Euro in die bayrische Metropole. Von 1997 bis 2018 waren es rund 128 Millionen Euro, so Schollbach. Diese Zahlungen erhalte die Thüga, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. „Wir wollen, dass dieses Geld künftig für die Dresdnerinnen und Dresdner nutzbringend verwendet werden kann.“

„Die Zinsen sind niedrig, der Zeitpunkt ist ideal“

Dazu müssten die Technischen Werke Dresden (TWD) als Mutterkonzern das Geld in die Hand nehmen und der Thüga die Anteile abkaufen. Bis Ende Juni muss sich der Stadtrat positionieren, zum 1. Januar 2020 könne die Stadt die Thüga-Anteile in ihre Hand bringen und die Drewag rekommunalisieren. Finanziert werden soll das Geschäft wie der Geso-Kauf: mit Krediten. „Die Zinsen sind niedrig, der Zeitpunkt ist ideal“, findet Schollbach. Die Gewinne der Drewag könnten zur Tilgung beitragen.

Drewag-Geschäftsführer Frank Brinkmann hatte in einem DNN-Interview den Rückkauf der Anteile als eine Option bezeichnet. Das Unternehmen müsse sich aber auch fragen, ob es die Millionen vielleicht sinnvoller einsetzen könne. Die Drewag würden ein Kraftwerk bauen, einen Anbau an das City-Center am Hauptbahnhof errichten und viele Glasfaberkabel verlegen. Das müsse bei der Entscheidung berücksichtigt werden.

An der Farbgebung wird noch gearbeitet: So soll das neue Kraftwerk aussehen. Quelle: Drewag

Die TWD als Mutterkonzern der Drewag hatten Ende September 2018 ein Bewertungsgutachten für die Drewag in Auftrag gegeben. Ergebnisse sollen mit dem Jahresabschluss für 2018 vorliegen, der in wenigen Tagen erwartet wird.

Von Thomas Baumann-Hartwig