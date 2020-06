Linke in Dresden will Schulen auf Pump sanieren

Dresden

Die Stadtratsfraktion Die Linke wendet sich gegen die von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) angekündigte Sparpolitik. Gerade im Kultur- und Sozialbereich müsse angesichts der gravierenden Folgen der Corona-Pandemie mehr und nicht weniger Geld ausgegeben werden. Die von der Stadtspitze geplanten Streichungen hätten fatale Folgen und müssten verhindert werden. „Gerade jetzt ist nicht die Zeit, in der der Gürtel enger geschnallt werden könnte“, so Fraktionsvorsitzender André Schollbach.

Externe Finanzierung von Investitionen

Die Linken wollen ihre Forderungen mit Krediten finanzieren. Die Bildung von „Sondervermögen mit der externen Finanzierung von Investitionen“ könne den städtischen Haushalt entlasten und dringend notwendige finanzpolitische Spielräume eröffnen. Hilbert selbst hatte vorgeschlagen, den Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz an die städtische Tochter Stesad GmbH zu vergeben. Die Stesad finanziert den Bau über Kredite und vermietet das Gebäude an die Verwaltung. Das spart 140 Millionen Euro, die die Stadt zur Stabilisierung des Haushalts verwenden kann.

Idee stand schon 2016 in der Kooperationsvereinbarung

Die Linken wollen noch einen Schritt weitergehen und das Instrument auch für einen Teil der anstehenden umfangreichen Investitionen im Schulbereich einsetzen, wie Schollbach erklärte. „Der konkrete Umfang des dadurch zu finanzierenden Investitionsvolumens befindet sich gegenwärtig in der Prüfung.“

Andre Schollbach, Vorsitzender der Linksfraktion. Quelle: Andre Kempner

Neu ist die Idee nicht: Die damalige Stadtratsmehrheit aus Linken, Grünen und SPD hatte schon 2016 in ihrer Kooperationsvereinbarung den Plan vorgestellt, zehn Schulgebäude an eine kommunale Gesellschaft zu übertragen und diese von dem Unternehmen sanieren zu lassen. Nach Abschluss der Arbeiten sollte die Stadt die Gebäude von ihren Tochtergesellschaften mieten.

Die Pläne wurden nicht verwirklicht, weil der Freistaat Sachsen seine Förderprogramme nachbesserte. Die Einnahmen der Landeshauptstadt wuchsen und wuchsen, eine Finanzierung auf Pump geriet aus den Fokus. Nun ist die Situation wegen der Coronakrise eine andere und die Stadträte werden wieder kreativ bei der Suche nach Geld. Die Linken kündigten einen weiteren wesentlichen finanzpolitischen Vorschlag an.

