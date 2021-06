Linke in Dresden fordern mehr Tempo beim Impfen

Dresden

Die Linke-Stadtratsfraktion fordert in einem aktuellen Antrag, dass die Landeshauptstadt Vorkehrungen für eine dezentrale Impfkampagne trifft. Bisher sei die Impfthematik von einem Mangel an Impfstoff geprägt gewesen, erklärte Fraktionsvorsitzender André Schollbach. „Das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Dann muss Dresden darauf vorbereitet sein, den Impfstoff schnell zu verimpfen.“

Niedrigschwellige Angebote schaffen

Die Stadtratsfraktion sei sich bewusst, dass der Freistaat Sachsen für die Impfkampagne verantwortlich sei, so Schollbach. Gleichwohl könne eine leistungsfähige Stadtverwaltung ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen, um niedrigschwellige Impfangebote unterbreiten zu können. Die Schaffung dezentraler Impfmöglichkeiten in allen Stadtteilen, so in Rathäusern, Verwaltungsstellen, sozialen Einrichtungen, Jugendhäusern, Schulen und Betrieben solle ebenso geprüft werden wie der Einsatz von „Impfbussen“ und eine Informationskampagne in leicht verständlicher Sprache und mehreren Sprachen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Streetworker und Sozialarbeiter sollten für die Imfkampagne eingesetzt werden und auf die Menschen zugehen, um sie zur Wahrnehmung der Impfangebote zu veranlassen, so Schollbach. „Eines darf nicht passieren: Dass sich ab Herbst die Vorgänge vom vergangenen Jahr wiederholen und das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen kommt. Dagegen hilft nur Impfen“, so der Linke.

Offensive für Impfgerechtigkeit

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Katja Kipping erklärte, das Gefälle bei den Infektionen sei zwischen den Stadtteilen in Dresden nicht besonders hoch. „Dennoch geht aus mehreren Studien hervor, dass sozial Benachteiligte bei einer Erkrankung ein höheres Sterberisiko haben und auch ein höheres Risiko, ins Krankenhaus eingewiesen werden zu müssen.“ Es sei Zeit für eine Offensive für Impfgerechtigkeit. „Ich bedauere es sehr, dass die Bundesregierung die soziale Problematik bei der Priorisierung der Impfgruppen nicht berücksichtigt hat.“

Alle Möglichkeiten ausschöpfen

Jetzt bestünde die Möglichkeit, so Kipping, mit zusätzlichen kommunalen Angeboten auch die Menschen zu erreichen, die sich impfen lassen wollen, denen aber die Hürden für eine Impfung im Impfzentrum oder beim Hausarzt zu hoch seien. Auf Bundesebene sei gerade ein Topf geschaffen worden, der die dezentralen Einrichtungen stärker unterstütze. Zehn Millionen Euro seien dafür eingeplant. „Wir wollen, dass Dresden alle Möglichkeiten ausschöpft, um eine hohe Impfquote zu erreichen.“

72 457 Menschen haben Erst- und Zweitimpfung erhalten

Im Impfzentrum in Dresden haben 72 457 Personen die Erst- und Zweitimpfung erhalten, teilte das Sächsische Sozialministerium mit. Die Zahl der Erstimpfungen liegt bei 120 491. Wie viele Dresdner geimpft sind, lässt sich schwer einschätzen, weil die Impfungen der Hausärzte, Krankenhäuser und Pilotpraxen nicht in der Zahl enthalten sind. Außerdem können sich auch Menschen, die nicht in Dresden wohnen, im Impfzentrum Dresden impfen lassen.

Stadtsprecher Kai Schulz verwies darauf, dass die Stadtverwaltung bereits bei Obdachlosen- und Asyleinrichtungen mit mobilen Impfteams zusammengearbeitet habe. „Wir werden den Antrag der Linken prüfen“, erklärte er.

Von Thomas Baumann-Hartwig