Linke-Stadtvorstand in Dresden tritt aus Partei aus

Dresden

Verwerfungen im Stadtvorstand der Partei Die Linke: Schatzmeister Norbert Engemaier hat seinen Austritt aus der Partei und den Rücktritt von allen ehrenamtlichen Parteiämtern und Aufgaben erklärt. Engemaier war auch Angestellter der Linken-Stadtratsfraktion, das Anstellungsverhältnis ist ebenfalls beendet.

Norbert Engemaier wurde 2014 für die Piraten in den Stadtrat gewählt. Gemeinsam mit Pirat Martin Schulte-Wissermann schloss er sich der Fraktion Die Linke an und trat schließlich auch in die Partei ein. Bei der Kommunalwahl 2019 verfehlte er im Wahlkreis 3 den Wiedereinzug in den Stadtrat. Der Kommunalpolitiker engagierte sich danach im Stadtvorstand der Linken.

Innere Zerwürfnisse, unklare Positionierung

Für seinen Austritt nennt Engemaier inhaltliche Gründe und kritisiert innere Zerwürfnisse bei den Linken auf allen Ebenen. Die Partei positioniere sich in vielen Fragen nicht klar genug, so vermisse er eine klare Position bei der Abwägung zwischen Einschränkungen und Gesundheitsschutz in der Pandemie. „Es gab für meinen Geschmack zu viele Veranstaltungen, die zu wenig politischen Inhalt trugen“, kritisiert Engemaier und bedauert: „Vor allem in den Jahren nach meinem Ausscheiden aus dem Stadtrat gelang es mir nicht, Anschluss an regelmäßige Runden zu finden, um sich motivierend über die Tagespolitik auszutauschen.“

Die Vorstandsarbeit im Stadtverband leide unter mangelnden klaren Zuständigkeiten, so Engemaier. Er kündigte an, sich früher oder später eine neue politische Heimat zu suchen. Seinen ehemaligen Genossen wünschte er, künftig offener Kritik auszusprechen und auch anzunehmen.

Linke-Stadtvorsitzende Anne Holowenko bestätigte den Austritt von Engemaier. „Ich bedauere diesen Schritt sehr“, erklärte sie auf Anfrage der DNN.

Von Thomas Baumann-Hartwig