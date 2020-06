Linke-Spitze zu Finanzpolitik in Dresden: „Wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch verantwortungslos“

Dresden

Post für Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP): Der Linke-Stadtratsfraktionsvorsitzende André Schollbach und die Linke-Stadtvorsitzenden Anne Holowenko und Jens Matthis haben zur Feder gegriffen. In einem offenen Brief äußern sie ihren Unmut darüber, dass die von Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) verhängte Haushaltssperre nach wie vor in Kraft ist.

Bundesregierung und Sächsische Staatsregierung würden erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die wirtschaftlichen Folgeschäden der Coronakrise zu begrenzen und den Kommunen zu helfen. Der Tenor aller Hilfspakete laute: Die Kommunen müssten voll handlungsfähig bleiben, so die Linke-Stadtspitze.

Dresden konterkariert Hilfsbemühungen

„Umso befremdlicher finden wir es, wenn von der Spitze der Landeshauptstadt Dresden politische Zeichen gesetzt und Entscheidungen getroffen werden, welche die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen nicht mildern, sondern die auf Bundes- und Landesebene eingeleiteten Maßnahmen geradezu konterkarieren“, heißt es in dem Schreiben.

Die Linken werfen der Sparpolitik von Hilbert und Lames gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Verantwortungslosigkeit vor. „Die Kürzungen im kulturellen und sozialen Bereich würden alles bisher Gekannte in den Schaden stellen. Vieles, was in den vergangenen Jahren in Dresden geschaffen und aufgebaut würde, würde wieder zerstört“, befürchten die drei Kommunalpolitiker. Dresden benötige in dieser besonderen Situation zusätzliche finanzielle Impulse, aber keine Kürzungen.

Hilbert ist mit Bürgermeistern zu Haushaltsklausur gereist

„Wir fordern Sie daher dringend auf, diesen falschen Weg nicht weiter zu beschreiten, sondern die Weichen in eine andere Richtung zu stellen, die positiven Impulse von Bundes- und Landesebene aufzugreifen und durch eigenes kommunales Handeln zu verstärken“, heißt es in dem Schreiben.

Hilbert ist mit den Bürgermeistern am Mittwoch zu einer Haushaltsklausur ins Erzgebirge gereist, auf der die Eckpunkte für den Haushalt 2021/2022 besprochen werden sollten. Am Donnerstagabend trifft sich die Bürgermeisterrunde mit den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen.

Lames hatte vor dem Stadtrat in der vergangenen Woche eine teilweise Aufhebung der Haushaltssperre für diese Woche angekündigt. So sollen die Budgets der Stadtbezirke zu 50 Prozent und auch Sportfördermittel freigegeben werden. Der Ankündigung sind bisher aber noch keine konkreten Schritte gefolgt.

Von Thomas Baumann-Hartwig